В Рогачёвском районе два дорожных рабочих пострадали в ДТП. Что произошло

1 июня в Рогачёвском районе произошла серьёзная авария, в которой пострадали два дорожных рабочих. Подробности сообщила пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

В деревне Ямное Рогачёвского района около 15.30 35-летний водитель, находясь за рулём грузового Renault Master, отвлёкся на телефон. В этот же момент на участке работала дорожная служба: дорожных сопровождал «ГАЗ», место было обозначено знаками и конусами. В итоге Renault врезался в «ГАЗ», который стоял в полосе движения. Машина покатилась вперёд и наехала на рабочих 61-летних мужчин. Они получили телесные травмы и были госпитализированы в центральную районную больницу Рогачёва.