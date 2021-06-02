Андрей Янчевский вручил орден Матери нескольким случчанкам. Фото

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Андрей Янчевский наградил нескольких случчанок Орденом Матери, Слуцк
Фото: «Слуцкi край»

6 мая Александр Лукашенко подписал Указ № 179. Согласно документу, орден Матери получат 204 жительницы Беларуси. В их числе и четыре случчанки, пишет «Слуцкi край».

1 июня в городском Доме культуры Андрей Янчевский, председатель Слуцкого районного исполнительного комитета, лично вручил награды:

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  • Елене Волковой, жительнице агрогородка Танежицы, матери шестерых детей,
  • Анастасии Чигирь, жительнице деревни Селище, матери пятерых детей,
  • Ирине Курьян, жительнице Слуцка, матери пятерых детей,
  • Надежде Мирошниченко, жительнице Слуцка, матери пятерых детей.
Андрей Янчевский наградил нескольких случчанок Орденом Матери, Слуцк
Фото: «Слуцкi край»
Андрей Янчевский вручил Орден Матери нескольким случчанкам
Фото: «Слуцкi край»
Андрей Янчевский вручил Орден Матери нескольким случчанкам