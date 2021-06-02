Андрей Янчевский вручил орден Матери нескольким случчанкам. Фото

6 мая Александр Лукашенко подписал Указ № 179. Согласно документу, орден Матери получат 204 жительницы Беларуси. В их числе и четыре случчанки, пишет «Слуцкi край».
1 июня в городском Доме культуры Андрей Янчевский, председатель Слуцкого районного исполнительного комитета, лично вручил награды:
- Елене Волковой, жительнице агрогородка Танежицы, матери шестерых детей,
- Анастасии Чигирь, жительнице деревни Селище, матери пятерых детей,
- Ирине Курьян, жительнице Слуцка, матери пятерых детей,
- Надежде Мирошниченко, жительнице Слуцка, матери пятерых детей.