Андрей Янчевский вручил орден Матери нескольким случчанкам. Фото

6 мая Александр Лукашенко подписал Указ № 179. Согласно документу, орден Матери получат 204 жительницы Беларуси. В их числе и четыре случчанки, пишет «Слуцкi край».

1 июня в городском Доме культуры Андрей Янчевский, председатель Слуцкого районного исполнительного комитета, лично вручил награды:

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