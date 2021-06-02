Экс-министр информации выразила сожаление, что в законе о СМИ ещё нет понятия «иностранный агент»

Лилия Ананич, экс-министр информации и депутат Палаты представителей, выступая 2 июня на факультете журналистики БГУ, выразила сожаление, что в законе о СМИ ещё нет понятия «иностранный агент», и сообщила, что этот момент «может быть прописан», пишет TUT.BY.

«Мне кажется, что последние правки, принятые в закон о СМИ, на данном этапе актуальны и «закрывают» законодательные бреши, но остаются открытыми определённые вопросы, — добавила Ананич, отвечая на вопрос одной студентки. — Например, связанные с регулированием деятельности OTT-сервисов (сервисы видеоконтента. — Прим. TUT. ВY), с деятельностью иностранных агентов.

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Здесь вопрос комплексный, можно сказать, речь идёт не только о средствах массовой информации, а в целом о пласте деятельности иностранных субъектов и организаций, которые работают на иностранные субъекты".