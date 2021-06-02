Личный опыт. Как я нашла сведения о солдате, неизвестно когда погибшем под Слуцком, и его родственников

22 июня исполнится 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Не секрет, что эта тема и сегодня болезненная для нашего общества. Я попыталась вернуть из безвестности имя ещё одного солдата, который погиб, освобождая Слуцк. Его прах покоится на сельском кладбище деревни Городище, а на памятнике — только имя и фамилия погибшего, нет даже даты смерти.

С помощью интернета я нашла сведения об Иване Тельных, его боевом пути, наградах и родственниках. Может, мой опыт пригодится кому-то ещё.

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С чего начала поиски



Поиски начала с портала «Память народа». Это крупнейший в мире интернет-портал подлинных документов о Второй мировой войне (1939−1945 гг.) и Великой Отечественной войне (1941−1945 гг.). Он создан Министерством обороны РФ и Корпорацией ЭЛАР.

На портале по фамилии можно узнать судьбу родственников, принимавших участие в ВОВ, найти информацию о наградах, увидеть подлинные архивные документы об участниках и ходе войны.

Похоронен не в Леньках, а в Городище

Я ввела на странице поиска фамилию и имя солдата. Вот какие сведения о нём я узнала.

Тельных Иван Михайлович родился в 1924 году в ст. Долгоруково, Б.-Боевка Орловской области. На войну был призван Долгоруковским РВК Орловской области. Воинское звание — сержант. Он служил в 203-м артиллерийском полку, 15-й стрелковой дивизии.

Из документов госпиталя узнала, что он был заряжающим орудия, коммунистом с 1943 года. Попал в госпиталь 1 июля 1944 года с проникающим ранением правой части грудной клетки, а 2 июля умер от двухстороннего открытого пневмоторакса.

Вот так удалось установить, что Тельных Иван Михайлович умер в знаменательный для Слуцка день. В этот день в нашем городе проходил парад войск в честь освобождения Слуцка от фашистов.

В документах из госпиталя значилось, что он умер от ран в 96-м медсанбате, 15 с/д. И тут же я обнаружила ошибку: там указано, что похоронен Иван Тельных на кладбище села Леньки (Белорусская ССР, Минская обл., Слуцкий р-н). На самом деле место его захоронения — кладбище деревни Городище.

В документе «Донесение о безвозвратных потерях» записано: «Тельных Иван Михайлович «Причина выбытия: умер от ран».

По карте на сайте можно проследить боевой путь воинских частей, в составе которых воевал наш солдат.

«Не боясь смерти, под градом пуль и осколков…»



Широкие возможности для поиска предоставляет ещё один портал — «Подвиг народа». Он создан Министерством обороны РФ и представляет уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной.

В разделе «Люди и награждения» содержится материал об И. М. Тельных. Есть изображение ордена, которым он был награждён. Можно узнать, за какой подвиг он был представлен к награде.

22 января 1944 года солдат был награждён орденом Красного Знамени. Его подвиг описан так: «Ефрейтор Тельных Иван Михайлович является лучшим наводчиком в полку. В ожесточённых схватках с врагом 14 и 15.10.1943 г. по расширению плацдарма на правом берегу Днепра он проявил себя упорным и стойким, не боясь смерти, под градом пуль и осколков он исправил повреждённый замок пушки и продолжил расстреливать цепи солдат противника, уничтожив лишь в одном бою до взвода пехоты. Когда враг подошёл вплотную, он со своим расчётом вступил в рукопашный бой, чем содействовал отражению контратаки врага». Из документов, размещённых здесь, я узнала имена родителей и что отец Ивана (Тельных Михаил Исаевич) погиб на год раньше сына под Ленинградом. Тоже умер от ран.

Поиск продолжаю

Изучив все сведения, я записала всё, что узнала о солдате, похороненном на кладбище деревни Городище, и решила найти его родных. Написала в школу, где он учился, в военкомат, откуда призывался. Пока никто официально не ответил. Но весточка всё же пришла. В социальной сети «Одноклассники» мне написал человек, который сообщил, что он внук Тельных Ивана Михайловича.

К сожалению, больше на связь он не выходил. Надеюсь, что родные узнают о месте гибели и упокоения их предка. Возможно, в преддверии годовщины освобождения Беларуси на могильном памятнике вместо абстрактной надписи «Солдату, погибшему в период Великой Отечественной войны 1941−194 года» появятся точные даты рождения и смерти героя.

ОТ РЕДАКЦИИ. «Кур'ер» реализует два проекта, посвящённых Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

В течение многих лет мы собирали истории людей, переживших войну. Так появилась летопись «Случчина помнит». Она о поколении Великой Отечественной войны: ветеранах и участниках, партизанах и подпольщиках, тружениках тыла и узниках концлагерей, блокадниках и детях войны. Сегодня в летописи «Случчина помнит» собраны более 70 историй людей, переживших войну.

Второй проект — «Имена. Слуцк» и «Имена. Копыль» — это электронные банки данных, в которых собрана информация о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны солдатах, офицерах, партизанах, имеющих отношение к нашему региону. Здесь вы найдёте имена земляков — уроженцев Случчины, Копыльщины, Стародорожчины, Любанщины и нынешнего Солигорского района, а также военнослужащих и партизан, призванных местными военкоматами на фронт. Для поиска нужно ввести фамилию погибшего или пропавшего солдата.

В архивах «Имена» объединены данные, собранные из разных ресурсов: Книг памяти районов (российских и белорусских), банка данных погибших и пропавших, которые призывались с территории Беларуси, банка данных «Мемориал», списков погибших в фашистских концлагерях и многих других.