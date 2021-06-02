Минчанка сдавала квартиру помощнику прокурора, а потом попросила съехать. Теперь её будут судить

34-летняя минчанка в июле 2020 года сдала квартиру на 2 года помощнику прокурора, а потом потребовала съехать. Теперь её будут судить, сообщает Генеральная прокуратура Республики Беларусь.

Съёмщица жилья своевременно выполняла все обязательства по договору, а арендодатель, по мнению ведомства, «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных интернет-ресурсов» — и потребовала от прокурорского работника освободить снимаемое жильё.

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— Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, достоверно зная об отсутствии у Л. иного жилья в Минске, потребовала от неё в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение, — сообщает Генпрокуратура.

Теперь арендодателю грозит штраф, исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на срок до двух лет.