«Никому на крыльцо не заедут». Ремонт улицы Ивановского в Слуцке: жители двух домов против сквозного проезда к детсаду под своими окнами

В редакцию «Кур'ера» обратились жильцы дома № 15 по улице Ивановского, где сейчас идёт реконструкция. Они возмущены сквозным проездом к детскому саду, который сделают между их домом и № 17а. Случчане говорят, что их согласия не просили, и теперь местные собирают подписи против переделки придомовой территории, хотя работы уже идут.

Почему именно в этом месте было решено сделать проезд, «Кур'ер» узнал в УКС Слуцкого района.

«Прямо под окнами сделают нам проспект»

Одна из жительниц рассказала «Кур'еру», что между домами № 15 и № 17а всегда была пешеходная зона с местом для установки городской ёлки.

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«По проекту этих домов между ними были запланированы только парковочные места. 10 лет это был тупик и проход для пешеходов, — говорит случчанка. — Я знаю, почему «родился» этот проезд. Родители, которые возят детей в детский сад, написали коллективное обращение в Слуцкий райисполком, что им тяжело разворачиваться, некуда выезжать. Возле «Сорренто» поставили светофор, там им, видите ли, неудобно.

Мы думали, что сделают проезд на Магистральную. Дорога была бы далековато от наших домов. Это бы всех устроило. Почему они решили отобрать у нас этот кусок?

Мы написали электронное обращение в райисполком (по состоянию на 1 июня ответ не пришёл. — Прим. ред.), собираем подписи.

Обращения в УКС и отдел архитектуры ничего не дали. Там сказали, что документы в порядке и они ничего не должны у нас спрашивать. Как так? Мы жители этого микрорайона. И этот проезд ухудшает условия нашей жизни. УКС поясняет, что земля принадлежит городу, но по проекту наших домов этой дороги нет. Если вы делаете хорошо для мам, проезжающих через наш двор, то почему из-за этого должны страдать люди, которым здесь дальше жить?"

Михаил Леусов, житель дома № 15, рассказал «Кур'еру», что если проезд сделают, то с утра под их окнами будет поток машин. «Пока сад не работал, всех всё устраивало. Нас никто не спросил, как лучше сделать. У детсада есть свой заезд и стоянка, но ими никто не пользуется», — уверен случчанин.

«Никому на крыльцо не заедут»

«Кур'ер» связался с Сергеем Куликом, главным инженером УКС Слуцкого района. Он пояснил, почему проезд запроектировали именно между домами № 15 и № 17а.

«Если начать с самого начала, то на семь домов есть только один заезд (№ 2 на схеме выше. — Прим. ред.), на который сейчас поставили ещё светофор. И в этот район, где есть детский сад, ни заехать, ни выехать из него, поэтому другие люди жаловались, — сказал Сергей Кулик. — Жалоба была ещё в прошлом году, поэтому Слуцкий райисполком принял решение сделать ещё один заезд. Есть возможность сделать его с улицы Ивановского.

Сквозной проезд на Магистральную — это неправильно, поэтому его не рассматривали. С дворовой территории мы не можем вывести дорогу на кольцевую. Это не прошло бы по нормам. Кроме светофора, надо делать расширение, полосы разгона и торможения. Нашли место на улице Ивановского и разработали проект на дополнительный заезд".

Сергей Кулик сказал, что между домами № 15 и № 17а уберётся только два парковочных места. «Заезд стыкуют с улицей, никому на крыльцо не заедут. Там все нормы соблюдаются. А ёлку ставили немного правее, а не в этом месте, где делают заезд», — заверил он. «К детскому саду со стороны „Сорренто“ есть только хозяйственный заезд (№ 1 на схеме выше. — Прим. ред.). Туда практически никто не заезжает, только машина с продуктами. А центральный вход находится со стороны дворовой улицы (№ 2 на схеме выше. — Прим. ред.). Там постоянно стоят машины. — говорит Сергей Кулик. — По факту открыта только одна полоса (между детским садом и домом № 13а. — Прим. ред.). Утром, чтобы заехать и выехать, надо приноровиться».

«Людям хуже не сделаем (с новым проездом. — Прим.ред.). Может, кому-то не нравится, но для большинства людей это вынужденная мера.

Когда сделают проезд между домами № 15 и № 17а, он будет сквозным — район просто разгрузится, — говорит главный инженер УКСа. — Жильцы, которые жалуются, как раз к своим домам и подъедут. Это тоже делается для них, чтобы они не ехали через заезд дома № 13а".