Биометрические паспорта и ID-карты. Как будут выглядеть наши основные документы

Правительство Беларуси приняло постановление № 297 «О формах бланков биометрических документов и их описании», сообщается на Национальном правовом интернет-портале РБ.

Беларусь вводит восемь биометрических документов. Одни из них для удостоверения личности, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации. А другие — для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

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1. ID-карта в виде идентификационной карты гражданина РБ; 2. Биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина; 3. Биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства; 4. Биометрический паспорт гражданина РБ; 5. Биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь; 6. Биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь; 7. Биометрический проездной документ Республики Беларусь; 8. Проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года). Ранее: