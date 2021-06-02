Биометрические паспорта и ID-карты. Как будут выглядеть наши основные документы

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Биометрические паспорта и ID-карты. Как будут выглядеть наши основные документы, Слуцк
Фото: pravo.by

Правительство Беларуси приняло постановление № 297 «О формах бланков биометрических документов и их описании», сообщается на Национальном правовом интернет-портале РБ.

Беларусь вводит восемь биометрических документов. Одни из них для удостоверения личности, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации. А другие — для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

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1. ID-карта в виде идентификационной карты гражданина РБ;

Биометрические паспорта и ID-карты. Как будут выглядеть наши основные документы, Слуцк
Фото: pravo. by
2. Биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина;
Биометрические паспорта и ID-карты. Как будут выглядеть наши основные документы, Слуцк
Фото: pravo. by
3. Биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства;
Биометрические паспорта и ID-карты. Как будут выглядеть наши основные документы, Слуцк
Фото: pravo. by
4. Биометрический паспорт гражданина РБ;
Биометрические паспорта и ID-карты. Как будут выглядеть наши основные документы, Слуцк
Фото: pravo. by
5. Биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь;
Биометрические паспорта и ID-карты. Как будут выглядеть наши основные документы, Слуцк
Фото: pravo. by
6. Биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь;
Биометрические паспорта и ID-карты. Как будут выглядеть наши основные документы, Слуцк
Фото: pravo. by
7. Биометрический проездной документ Республики Беларусь;
Биометрические паспорта и ID-карты. Как будут выглядеть наши основные документы, Слуцк
Фото: pravo. by
8. Проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года).
Биометрические паспорта и ID-карты. Как будут выглядеть наши основные документы, Слуцк
Фото: pravo. by
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