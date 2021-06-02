Теперь бесплатные контейнеры для мусора в Слуцке дают всем, кто живёт в частном секторе. Как и когда их можно получить

В марте этого года жителям 66 улиц частного сектора в Слуцке начали выдавать бесплатные контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов. С 24 мая такие контейнеры могут получить абоненты со всех улиц индивидуальной жилой застройки города. Что для этого нужно сделать, «Кур'еру» рассказали в Слуцком ЖХК.

Отметим, что контейнеры выделяются на безвозмездной основе, по договорам пользования. Каждому домовладению выдают по две штуки объёмом 120 литров.

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«Контейнер серого цвета — для твёрдых коммунальных отходов (отходы жизнедеятельности населения). Контейнер оранжевого цвета предназначен для вторичных материальных ресурсов (ПЭТ-бутылки, пластик, тарное стекло, макулатура)», — сообщили «Кур'еру» в администрации Слуцкого ЖКХ.

Как и когда их можно получить

Выдача ёмкостей и заключение договоров происходит по адресу: ул. Ленина, 333, c 8.00 до 13.00 и c 14.00 до 19.00 (с понедельника по пятницу).

При себе необходимо иметь паспорт собственника домовладения.

Телефон для справок: (8044) 707 85 83, 6 16 22, 2 52 29.