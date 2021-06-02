В Беларуси запретили вещание трёх российских телеканалов. Один из них эротический

Три российских телеканала исключены из списка разрешённых к распространению на территории РБ, сообщает Министерство информации Беларуси.

Это каналы «Киномикс», хоккейный телеканал «КХЛ» (KHL TV channel) и эротический канал «Русская ночь».

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Два первых в списке телеканала нарушили закон «О рекламе» — поэтому им отказали в выдаче разрешений на вещание. А эротический телеканал за получением нового разрешения даже не обращался в Мининформ.

Иностранные СМИ получают разрешение на распространение продукции на территории Беларуси сроком на три года с момента его выдачи.