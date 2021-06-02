Лукашенко рассказал, где этим летом смогут отдохнуть белорусы. Например, в родной стране

Александр Лукашенко рассказал, где этим летом можно будет отдохнуть белорусам.

Как пишет БелТА, Лукашенко попросил Путина, чтобы тот изучил вопрос перелёта «Белавиа» в Сочи, Краснодарский край и Казань. Так как у Беларуси есть базы отдыха на Чёрном море, в районе Сочи и Туапсе.

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Также Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. «Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолёте. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: „Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают“», — отметил Александр Лукашенко.

Помимо всего, Лукашенко призвал отдохнуть всех в родной стране: «Меня удручает тот факт, что у нас в Беларуси не знают Беларусь, особенно молодёжь. Они хорошо ориентируются в Эмиратах, Черногории, Турции или Барселоне, а Беларуси не знают. А мест прекрасных предостаточно. Поэтому я бы попросил: всё-таки не надо стремиться куда-то полететь с тремя-четырьмя пересадками».