Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 3 июня. Обзор

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В Слуцке открылся ресторан Voyage Hall площадью около 250 м²

Каким будет новый микрорайон «Заречный»

«Деревня у нас большая, а баньку-то развалили»

Как фермер из Залядья наводит порядок в деревне

«Муж не скрывает, что ищет подругу в соцсетях»

Этот стильный банкетный зал идеально подойдёт для проведения юбилеев, свадеб, корпоративов и других торжеств. В банкетном зале могут разместиться около 150 человек, в случае проведения фуршета — 300. Стильный интерьер подчёркивает премиум-статус ресторана, а в тёплое время года доступна летняя террасаСлуцкий райисполком утвердил изменения в градостроительный проект нового микрорайона «Заречный», который разместится в границах улицы М. Богдановича, ограниченной рекой Случь и микрорайоном «Новодворцы». «Кур'ер» выбрал интересные моменты из проекта детальной планировки.Во время традиционной поездки по деревням Слуцкого района сельчане рассказали корреспонденту «Кур'ера» о своей жизни, о том, чего не хватает и как проводят время.Фермеру Сергею Бовкуновичу 40 лет. Он родом из Лунинецкого района. Бовкунович — потомственный земледелец, его родители тоже держат фермерское хозяйство. На дедовском хуторе и на отцовских полях Сергей ещё в детстве научился работать на земле.

Случчанка Светлана рассказала, что муж открыто объявил, что больше не лю­бит её и ищет подругу в соцсетях, но разводится не хочет. Она поделилась тем, что думает и чувствует в этой ситуации. А «Кур'ер» спросил совета психолога.

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«Улитки успокаивают и расслабляют»

«Я сделал это сам». Приглашаем читателей в сообщество мастеров

Расписание движения городских автобусов

Случчанка Любовь завела не совсем обычных питомцев — улиток ахатин. Она рассказала «Кур'еру», чем её привлекают улитки, и поделилась секретами их содержания.Лето — пора не только отдыха и вылазок на природу, но и возможность благоустроить, смастерить, отремонтировать и своё жилище, и территорию вокруг. «Кур'ер» приглашает своих читателей стать участниками нашей новой рубрики «Я сделал это сам».