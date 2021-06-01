В Минской области закончился запрет на лов рыбы. Нерест только у сома

С 31 мая можно рыбачить с лодки, с заходом в воду, использовать одновременно несколько снастей, заниматься троллингом и подводной охотой, также разрешена добыча рака.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

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Позже других обитателей белорусских водоёмов нерестится только сом европейский, которому для нереста необходим хороший прогрев воды. Лов сома запрещён в Минской области с 31 мая по 1 июля. Незаконная добыча одной особи сома во время запрета обойдётся нарушителю в 12 базовых величин (348 рублей).