Евгению Перепёлкину 29 лет, из них 4,5 года он передвигается на инвалидной коляске. Несмотря на это, молодой человек не унывает и живёт так, как ему нравится — встречается с друзьями, рыбачит, делает татуировки, гуляет с собакой. Говорит, что готов помогать таким людям, как он.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Невозможное — возможно» Слуцкого ТЦСОН и газеты «Кур'ер».

Евгений вместе с супругой Юлией рассказали «Кур'еру», как он потерял способность ходить и как приспособился к новой жизни. Евгений родом из Любанского района. Вместе с Юлией они жили вначале под Дзержинском, а потом переехали в Слуцк. Два года назад купили квартиру на первом этаже в 11-м городке. В их семье ещё есть собака Луна и кот Персик.

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Почему перестал ходить

«У меня произошло кровоизлияние в шейном отделе позвоночника. Поставили диагноз „параплегия“ — полностью парализовало нижние конечности. До этого работал на стройке. Были травмы — где спину сорвёшь, где упадёшь с высоты. Не обращал на это внимания, — вспоминает Евгений. — Утром 15 декабря 2016 года просыпаюсь, а встать не смог. Вначале думал, что отлежал, как бывает с рукой. Захотел в туалет, туда уже пополз. Жена Юля, на тот момент — девушка, решила, что шучу», — вспоминает Евгений.

Юлия рассказывает, что первопричину того, почему лопнул сосуд, медики так и не установили. Давление было нормальным — 120/80. Возможно, это произошло из-за травмы.



«Сначала впал в депрессию, я то время даже не помню. А потом пришла мысль: „Случилось и случилось. Жизнь продолжается. Не в петлю же лезть или руки себе резать“. Можно делать всё и на коляске — заниматься спортом, активно отдыхать», — говорит Евгений.

«После больницы жили у моей мамы. Первые полгода было очень тяжело. Было видно, что Женя не знает, как поступить, — говорит Юлия. — Были перепады настроения. Меня врачи предупреждали, что первое время, пока он смирится со своим положением, под ударом окажутся близкие люди.

Мотивировала его. Приезжали друзья, подруги. Старались не оставлять одного. Женя говорил: «Если я тебе не нужен, то я от тебя ухожу».

Помню, один раз пошли на прогулку. Женя нарвал сирени и стал причитать: «Ты от меня уйдёшь. Зачем я тебе такой нужен?» Ответила, что если бы хотела, то уже ушла бы. Как раз проходили через мост. Заявил: «Раз я никому не нужен, калека, я спрыгну с моста». Я развернулась, выкинула сирень, схватила за куртку, порвала рукав. Растрясла его со словами: «Я тебя сейчас сама скину». После этого Женя взял себя в руки. Я очень чётко запомнила этот момент. И нас обоих отпустило.

Помню, ехали из больницы. Врачи ставили страшные диагнозы, говорили, мол, решайте, если вам не нужен инвалид, то бросайте. У меня волосы дыбом встали. Я даже не могу представить, как это оставить человека, которого любишь. А 90% женщин отказываются прямо в больнице, когда узнают про диагнозы".

О спортивных достижениях

«Мы начали ездить в Республиканскую ассоциацию инвалидов-колясочников (РАИК), где Женя общался с другими ребятами-инвалидами. Он как раз сделал мне там предложение с кольцом и цветами. Через год была свадьба», — говорит с улыбкой Юлия.

Евгений поясняет, что в РАИКе есть своя база, где несколько раз в год проходят слёты со спортивными мероприятиями для людей с инвалидностью.

«Когда пообщался, то увидел, что люди на колясках — самые отзывчивые и добрые из тех, кого встречал в своей жизни, — говорит Евгений. — Там просыпаешься, делаешь зарядку. Потом идут тренировки по разным видам спорта — стрельба из лука, настольный теннис, прыжки по лестницам. Учат держать баланс, чтобы мы могли преодолевать бордюры.

В конце проходят соревнования. Там я завоевал три медали. Два первых места — за настольный теннис и езду на коляске с препятствиями, второе место в марафоне на коляске на 5 километров. Соревнования серьёзные, как на государственном уровне. Есть подарки, грамоты, дипломы".

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Евгений очень любит играть в настольный теннис. Он может заниматься на уличных тренажёрах, но это вредно из-за большой нагрузки на позвоночник, потому больше ему подойдёт плавание. Супруги пока не знают, в каких бассейнах Слуцка есть ЛФК и доступ на коляске.

Почему в Слуцке лучше

Когда Евгений и Юлия переехали в Слуцк, то сравнили отношение в центрах соцобслуживания в Дзержинске и здесь.

«В Дзержинске один раз приехали, посмотрели, галочки поставили и уехали, — вспоминает Юлия. — Хочу сказать отдельное спасибо соцучреждению в Слуцке. Впервые к нам такое внимание и участие. Сотрудники с первых дней звонят, советуют, что нам надо сделать. Увидели, как Женя переползает на ступеньках на попе, а я веду коляску сзади, и сказали срочно подать заявку в ЖКХ, чтобы сделать хотя бы откидной пандус в подъезде».

«Когда пришёл первый раз в Слуцкий социальный центр, сотрудники сами сказали «оформить сидушку и защиту на руки». Они удивились, что я 4 года на коляске и не знал, что мне могут предоставить это всё бесплатно. В Дзержинске мне ничего не предлагали, — говорит Евгений. — Так приятно, когда приходишь в слуцкий центр, а там говорят: «Здравствуйте! Мы так рады вас видеть».

О сложностях и просто про город

«Бывает, сталкиваемся с непониманием людей. Мало где нас пропускают без очереди. Видят, что подъезжает человек на коляске. Девочки с пивом в руках подбегают, обгоняют и становятся впереди, — говорит Юлия. — Но есть и дети 14−15 лет, которые и дверь откроют, и спросят, нужна ли нам помощь. Мужчины часто помогают с коляской в транспорте».

Евгений говорит, что не любит лезть вне очереди: «Не люблю конфликтов. Единственное, во многих магазинах проблема с пандусами. Приходится забираться по ступенькам на попе».

«Сразу как переехали в Слуцк, познакомились с соседями, сходили на разведку. Обошли район, магазины, аптеки. Сели на автобус № 3, поехали в центр, — говорит Евгений. — Как-то раз было скучно, а автобуса не было. Прошёл пару остановок, а там уже и центр, доехал до рынка, зашёл на работу к жене и вернулся обратно домой. Мне понравилось гулять.

С бордюрами есть сложности, но у меня активная коляска, меня научили их преодолевать: спрыгивать с бордюров, а на них залетать на скорости. Могу так делать, потому что у меня «рабочий» корпус, но у большинства колясочников не получится даже элементарно съехать".

Про увлечения

Евгений с детства любил рисовать. Получить художественное образование после 9-го класса не получилось, но молодой человек не забросил творчество. Когда перестал ходить, Юлия купила Евгению альбом и специальные карандаши. Так и стал рисовать.

Сейчас научился делать татуировки, о чём давно мечтал. Один знакомый подарил машинку и материалы. Потом супруги купили профессиональное оборудование. Теперь все друзья и родные набивают тату у Евгения.

Работы Евгения 1 из 4

Эскизы татуировок 1 из 7

Ещё парень собирается вести YouTube-канал, в котором будет рассказывать про свою жизнь в Слуцке.

Что предлагает Евгений

«Хочу в Слуцке собрать людей с инвалидностью, чтобы встретиться, пообщаться, выехать на природу на шашлыки или даже просто собраться на территории социального центра (обращайтесь в „Кур'ер“ за контактами. — Прим.ред.), — говорит Евгений. — Я хочу двигаться и двигать людей, мотивировать на занятия спортом на коляске. Есть план сделать соревнования между Слуцком и Солигорском. Я всегда на связи и поддержу любого. Главное — руки не опускать и быть на позитиве. Вот и весь секрет».

«В любой ситуации можно себя найти. Главное — жить и стараться не думать, что всё плохо и ты никому не нужен. Любой человек нужен, не бывает ненужных людей. Надо поддерживать друг драга. И обязательно завести животных», — говорит Юлия.