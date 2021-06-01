Евгению Перепёлкину 29 лет, из них 4,5 года он передвигается на инвалидной коляске. Несмотря на это, молодой человек не унывает и живёт так, как ему нравится — встречается с друзьями, рыбачит, делает татуировки, гуляет с собакой. Говорит, что готов помогать таким людям, как он.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Невозможное — возможно» Слуцкого ТЦСОН и газеты «Кур'ер».

Евгений вместе с супругой Юлией рассказали «Кур'еру», как он потерял способность ходить и как приспособился к новой жизни.

«Я хочу двигаться и двигать людей». Житель Слуцка на коляске рассказал о своей жизни и приглашает других на занятия спортом
Фотографии: Ольга Паздерина
Евгений родом из Любанского района. Вместе с Юлией они жили вначале под Дзержинском, а потом переехали в Слуцк. Два года назад купили квартиру на первом этаже в 11-м городке. В их семье ещё есть собака Луна и кот Персик.

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Почему перестал ходить

«У меня произошло кровоизлияние в шейном отделе позвоночника. Поставили диагноз „параплегия“ — полностью парализовало нижние конечности. До этого работал на стройке. Были травмы — где спину сорвёшь, где упадёшь с высоты. Не обращал на это внимания, — вспоминает Евгений. — Утром 15 декабря 2016 года просыпаюсь, а встать не смог. Вначале думал, что отлежал, как бывает с рукой. Захотел в туалет, туда уже пополз. Жена Юля, на тот момент — девушка, решила, что шучу», — вспоминает Евгений.

Юлия рассказывает, что первопричину того, почему лопнул сосуд, медики так и не установили. Давление было нормальным — 120/80. Возможно, это произошло из-за травмы.

«Сначала впал в депрессию, я то время даже не помню. А потом пришла мысль: „Случилось и случилось. Жизнь продолжается. Не в петлю же лезть или руки себе резать“. Можно делать всё и на коляске — заниматься спортом, активно отдыхать», — говорит Евгений.

«После больницы жили у моей мамы. Первые полгода было очень тяжело. Было видно, что Женя не знает, как поступить, — говорит Юлия. — Были перепады настроения. Меня врачи предупреждали, что первое время, пока он смирится со своим положением, под ударом окажутся близкие люди.

«Я хочу двигаться и двигать людей». Житель Слуцка на коляске рассказал о своей жизни и приглашает других на занятия спортом

Мотивировала его. Приезжали друзья, подруги. Старались не оставлять одного. Женя говорил: «Если я тебе не нужен, то я от тебя ухожу».

Помню, один раз пошли на прогулку. Женя нарвал сирени и стал причитать: «Ты от меня уйдёшь. Зачем я тебе такой нужен?» Ответила, что если бы хотела, то уже ушла бы. Как раз проходили через мост. Заявил: «Раз я никому не нужен, калека, я спрыгну с моста». Я развернулась, выкинула сирень, схватила за куртку, порвала рукав. Растрясла его со словами: «Я тебя сейчас сама скину». После этого Женя взял себя в руки. Я очень чётко запомнила этот момент. И нас обоих отпустило.

Помню, ехали из больницы. Врачи ставили страшные диагнозы, говорили, мол, решайте, если вам не нужен инвалид, то бросайте. У меня волосы дыбом встали. Я даже не могу представить, как это оставить человека, которого любишь. А 90% женщин отказываются прямо в больнице, когда узнают про диагнозы".

О спортивных достижениях

«Мы начали ездить в Республиканскую ассоциацию инвалидов-колясочников (РАИК), где Женя общался с другими ребятами-инвалидами. Он как раз сделал мне там предложение с кольцом и цветами. Через год была свадьба», — говорит с улыбкой Юлия.

«Я хочу двигаться и двигать людей». Житель Слуцка на коляске рассказал о своей жизни и приглашает других на занятия спортом
Евгений и Юлия гуляли свадьбу три дня в Любанском районе. Их праздник родные, друзья и соседи вспоминают с особой теплотой. Фотографии «Кур'еру» предоставили герои

«Я хочу двигаться и двигать людей». Житель Слуцка на коляске рассказал о своей жизни и приглашает других на занятия спортом «Я хочу двигаться и двигать людей». Житель Слуцка на коляске рассказал о своей жизни и приглашает других на занятия спортом

Евгений поясняет, что в РАИКе есть своя база, где несколько раз в год проходят слёты со спортивными мероприятиями для людей с инвалидностью.

«Я хочу двигаться и двигать людей». Житель Слуцка на коляске рассказал о своей жизни и приглашает других на занятия спортом

«Когда пообщался, то увидел, что люди на колясках — самые отзывчивые и добрые из тех, кого встречал в своей жизни, — говорит Евгений. — Там просыпаешься, делаешь зарядку. Потом идут тренировки по разным видам спорта — стрельба из лука, настольный теннис, прыжки по лестницам. Учат держать баланс, чтобы мы могли преодолевать бордюры.

В конце проходят соревнования. Там я завоевал три медали. Два первых места — за настольный теннис и езду на коляске с препятствиями, второе место в марафоне на коляске на 5 километров. Соревнования серьёзные, как на государственном уровне. Есть подарки, грамоты, дипломы".

Евгений очень любит играть в настольный теннис. Он может заниматься на уличных тренажёрах, но это вредно из-за большой нагрузки на позвоночник, потому больше ему подойдёт плавание. Супруги пока не знают, в каких бассейнах Слуцка есть ЛФК и доступ на коляске.

Почему в Слуцке лучше

Когда Евгений и Юлия переехали в Слуцк, то сравнили отношение в центрах соцобслуживания в Дзержинске и здесь.

«В Дзержинске один раз приехали, посмотрели, галочки поставили и уехали, — вспоминает Юлия. — Хочу сказать отдельное спасибо соцучреждению в Слуцке. Впервые к нам такое внимание и участие. Сотрудники с первых дней звонят, советуют, что нам надо сделать. Увидели, как Женя переползает на ступеньках на попе, а я веду коляску сзади, и сказали срочно подать заявку в ЖКХ, чтобы сделать хотя бы откидной пандус в подъезде».

«Я хочу двигаться и двигать людей». Житель Слуцка на коляске рассказал о своей жизни и приглашает других на занятия спортом

«Когда пришёл первый раз в Слуцкий социальный центр, сотрудники сами сказали «оформить сидушку и защиту на руки». Они удивились, что я 4 года на коляске и не знал, что мне могут предоставить это всё бесплатно. В Дзержинске мне ничего не предлагали, — говорит Евгений. — Так приятно, когда приходишь в слуцкий центр, а там говорят: «Здравствуйте! Мы так рады вас видеть».

О сложностях и просто про город

«Бывает, сталкиваемся с непониманием людей. Мало где нас пропускают без очереди. Видят, что подъезжает человек на коляске. Девочки с пивом в руках подбегают, обгоняют и становятся впереди, — говорит Юлия. — Но есть и дети 14−15 лет, которые и дверь откроют, и спросят, нужна ли нам помощь. Мужчины часто помогают с коляской в транспорте».

«Я хочу двигаться и двигать людей». Житель Слуцка на коляске рассказал о своей жизни и приглашает других на занятия спортом Евгений говорит, что не любит лезть вне очереди: «Не люблю конфликтов. Единственное, во многих магазинах проблема с пандусами. Приходится забираться по ступенькам на попе».

«Сразу как переехали в Слуцк, познакомились с соседями, сходили на разведку. Обошли район, магазины, аптеки. Сели на автобус № 3, поехали в центр, — говорит Евгений. — Как-то раз было скучно, а автобуса не было. Прошёл пару остановок, а там уже и центр, доехал до рынка, зашёл на работу к жене и вернулся обратно домой. Мне понравилось гулять.

«Я хочу двигаться и двигать людей». Житель Слуцка на коляске рассказал о своей жизни и приглашает других на занятия спортом

С бордюрами есть сложности, но у меня активная коляска, меня научили их преодолевать: спрыгивать с бордюров, а на них залетать на скорости. Могу так делать, потому что у меня «рабочий» корпус, но у большинства колясочников не получится даже элементарно съехать".

Про увлечения

Евгений с детства любил рисовать. Получить художественное образование после 9-го класса не получилось, но молодой человек не забросил творчество. Когда перестал ходить, Юлия купила Евгению альбом и специальные карандаши. Так и стал рисовать.
Сейчас научился делать татуировки, о чём давно мечтал. Один знакомый подарил машинку и материалы. Потом супруги купили профессиональное оборудование. Теперь все друзья и родные набивают тату у Евгения.

«Я хочу двигаться и двигать людей». Житель Слуцка на коляске рассказал о своей жизни и приглашает других на занятия спортом

Ещё парень собирается вести YouTube-канал, в котором будет рассказывать про свою жизнь в Слуцке.

Что предлагает Евгений

«Хочу в Слуцке собрать людей с инвалидностью, чтобы встретиться, пообщаться, выехать на природу на шашлыки или даже просто собраться на территории социального центра (обращайтесь в „Кур'ер“ за контактами. — Прим.ред.), — говорит Евгений. — Я хочу двигаться и двигать людей, мотивировать на занятия спортом на коляске. Есть план сделать соревнования между Слуцком и Солигорском. Я всегда на связи и поддержу любого. Главное — руки не опускать и быть на позитиве. Вот и весь секрет».

«В любой ситуации можно себя найти. Главное — жить и стараться не думать, что всё плохо и ты никому не нужен. Любой человек нужен, не бывает ненужных людей. Надо поддерживать друг драга. И обязательно завести животных», — говорит Юлия.