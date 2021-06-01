В белорусских школах 1 июня начались выпускные экзамены

В белорусских школах во вторник, 1 июня, начались выпускные экзамены. В соответствии с решением Министерства образования они пройдут по 9 июня. Об этом сообщает БелТА.

В девятом классе ученики должны сдавать три обязательных экзамена: диктант по белорусскому языку, диктант по русскому языку, контрольную работу по математике.

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Выпускники 11-х классов будут сдавать четыре экзамена, в числе которых изложение на белорусском или русском языках, контрольная работа по математике, устный экзамен по истории Беларуси, устный экзамен по иностранному языку.

Задания для экзаменов объявляются по телевидению.

Выпускные вечера в школах состоятся 10 июня.