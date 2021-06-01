В лебединой семье на Случи появилось прибавление. Почему к ним нельзя приближаться (фото)

Лебеди-шипуны прилетели на Случь в апреле. Одна из пар обосновалась на заболоченном берегу реки.

Около 40 дней самка высиживала кладку. В это время на реке многие случчане могли видеть одинокого лебедя, который подплывал к берегу, не боялся людей, принимал из рук угощение.

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Вчера увидела на Случи лебединую семью в полном составе, с малышами, которым исполнилось несколько дней.

Птенцы похожи на пушистые комочки серо-коричневого цвета. Они умеют добывать себе пищу с первых дней жизни. Детёныши постоянно находятся под родительским присмотром, учатся плавать.

Лебеди с первых дней воспитывают потомство, приучают к дисциплине.

Семья лебедей особенным образом передвигается по воде: впереди и позади плывут родители, а между ними птенцы.

В это время к птицам лучше не приближаться. Взрослые лебеди становятся агрессивными. Если чувствуют опасность, уводят птенцов в безопасное место, к берегу не приближаются.

Вот их что-то насторожило, и лебеди быстро уплыли, скрылись за высокой травой.

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