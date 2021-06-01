Самолёты в Москву будут летать в два раза чаще. Появятся и новые поезда

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации сообщает: число рейсов из Беларуси в Россию увеличится в два раза.

— Принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Беларусью по маршруту Москва-Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе, — говорится в сообщении.

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Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения».

Сейчас Минск и Москву связывают самолёты «Белавиа» (5 раз в неделю в Домодедово и 1 раз в неделю в Жуковский), «Аэрофлот» (4 раза в неделю в Шереметьево), UTair (1 раз в неделю во Внуково) и «Уральские авиалинии» (1 раз в неделю в Жуковский). При этом Жуковский не относится к аэропортам Московского авиаузла (MOW), таким образом, номинально в Москву выполняются рейсы по 5 раз в неделю с белорусской и российской сторон.

До коронавирусных ограничений в Москву (включая Жуковский) выполнялось 18 авиарейсов в день.

Кроме того, с 10 июня ежедневно начнут ходить поезда в Москву из Полоцка и Гомеля. Будет увеличено и количество вагонов в поездах «Ласточка» по маршруту Москва-Минск.

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