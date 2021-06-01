Тех, кто заканчивает школу, ждут торжества — вручение аттестатов и выпускной бал. Второй год они проходят в условиях пандемии коронавируса. «Кур'ер» узнал у родителей, как проходит подготовка, где будет выпускной, какие меры предосторожности будут соблюдены и в какую сумму обошлись торжества.

«Считаю, что выпускной у нас довольно бюджетный»

Ирина, мать выпускницы:

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«Лично мы начали готовиться к выпускному только в апреле, когда стало понятно, что празднику быть. До этих пор шла вторая волна коронавируса и было неясно, разрешат его или нет. Родительский комитет, конечно же, что-то обсуждал, планировал, но я в этом не участвовала.

Особых ограничений нам не выдвигали. Сказали, что будут соблюдаться меры предосторожности, ведь никто не хочет болеть. В актовом зале пройдёт торжественная часть, вручение аттестатов, в столовой — банкет и танцы.

На подготовку мы особо не тратились. Чтобы создать праздничное настроение, по 50 рублей сдали на оформление актового зала — на украшения, шары, разные атрибуты. На банкет — по 300 рублей, если идёт выпускник и один родитель. Если планируют быть оба, то больше. Знаю, что заказывали ведущего, музыкальное сопровождение. Родители-активисты готовят флешмобы, танцевальные номера.

Платье дочери купили за 70 рублей, для этого ездили в Минск. Туфли у нас были. Дочь сказала, что новых не надо, мол, зачем, только на сцену выйти, а потом снять. Причёску ей буду делать сама.

Считаю, что выпускной у нас довольно бюджетный в сравнении с прошлыми годами, когда мои знакомые мамы отдавали суммы и по 500, и по 700 рублей".

«Положили деньги на счёт, чтобы проценты были»

Анна, мать выпускника:

«У нас подготовка к выпуску началась ещё в 10-м классе. Несмотря на пандемию, мы надеялись на лучшее. Занимались этим родительский комитет и инициативная группа. Обсуждали, где пройдёт, собирали деньги. Положили их на счёт, чтобы накопились проценты.

С учётом коронавируса администрация школы нам предложила свои условия, но это не запрет, а только рекомендации. Торжественная часть будет в актовом зале школы, а выпускной — в ресторане. Число родителей не ограничивали, но попросили прийти в масках, сказали, что рассадят с соблюдением дистанции. Выпускников немного, они и так общаются каждый день, поэтому будут без масок.

Надеемся, что пандемия не помешает, как в прошлом году, когда даже торжественного вручения аттестатов не было. Родители и дети готовят друг другу сюрпризы, будет тамада, выберем королеву и короля бала. Не только ребята, но и родители хотят попрыгать, поэтому предусмотрены совместные конкурсы. Мы уже в предвкушении праздника.

Сын — парень креативный. Решил, что костюм должен быть особенный и по стилю, и по цвету, поэтому заказывали в Минске. На подготовку к выпускному ушло примерно 1300 рублей: одеть ребёнка, оплатить ресторан, тамаду, альбомы, подарки. Из них на одежду ушло около 800 рублей. Но сумма собиралась в течение этих двух лет".

«Надеемся, что детей ждёт светлое будущее»

Валентина, мать выпускницы:

«Готовиться к выпускному начали только в новом году, откладывали на последний момент, думали, вдруг изменится эпидситуация. Но всё сделали очень быстро: собрали деньги, подготовили развлекательную программу, музыку. Нам сказали сразу, что родителям разрешено присутствовать на торжестве в актовом зале школы. Сам выпускной вечер пройдёт в кафе.

Наряд долго не обсуждали, потому что дочь заранее знала, что она хочет. Поехали в Минск и купили. Вышло бюджетно, вложились в сумму, которую планировали потратить. Вся подготовка обошлась примерно в 600 рублей: и кафе, и наряд, и всё остальное.

Больше думаем даже не о выпускном, а о том, что будет дальше. Ребята, конечно, переживают, что все расстаются и каждый будет сам по себе. Мы и не заметили, как пролетели эти 11 лет. Надеемся, что детей ждёт светлое будущее, а мы их будем поддерживать".