«Сладкая парочка»: возьмите с собой больше, чем собирались

Для тех, кто любит много вкусного, но не любит переплачивать, мы презентуем новую акцию.



С 1 по 4 июня у наших покупателей есть шанс получить в два раза больше любимых сладостей за обычную цену! А всё потому, что в фирменных магазинах «Красного пищевика» действует приятная акция 1+1!

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Это уникальная возможность попробовать в два раза больше новинок:

зефир со вкусом барбариса и мяты, персика и маракуйи 80 г, крем-мёд 140 г с натуральными ягодами и имбирём, шоколадная паста 300 г с фундуком, Зефир в шоколаде «Чаровей» 95 г, Зефир с начинками Festini 250 г, мармелад «Виноградная улитка» 300 г.



«Сладкая парочка» — ещё больше любимых продуктов по сладким ценам.

Магазин «Красный пищевик» находится по адресу:

г. Минск, ул В. Хоружей, 8 (Комаровский рынок) г. Слуцк, ул. Ленина, 150; работает:



— понедельник-пятница — с 09.00 до 19.00;

— суббота-воскресенье — с 09.00 до 18.00;

— санитарный день: последний день месяца.

ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279