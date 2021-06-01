«Сладкая парочка»: возьмите с собой больше, чем собирались

Для тех, кто любит много вкусного, но не любит переплачивать, мы презентуем новую акцию.
С 1 по 4 июня у наших покупателей есть шанс получить в два раза больше любимых сладостей за обычную цену! А всё потому, что в фирменных магазинах «Красного пищевика» действует приятная акция 1+1!
Это уникальная возможность попробовать в два раза больше новинок:
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- зефир со вкусом барбариса и мяты, персика и маракуйи 80 г,
- крем-мёд 140 г с натуральными ягодами и имбирём,
- шоколадная паста 300 г с фундуком,
- Зефир в шоколаде «Чаровей» 95 г,
- Зефир с начинками Festini 250 г,
- мармелад «Виноградная улитка» 300 г.
«Сладкая парочка» — ещё больше любимых продуктов по сладким ценам.
Магазин «Красный пищевик» находится по адресу:
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- г. Минск, ул В. Хоружей, 8 (Комаровский рынок)
- г. Слуцк, ул. Ленина, 150; работает:
— понедельник-пятница — с 09.00 до 19.00;
— суббота-воскресенье — с 09.00 до 18.00;
— санитарный день: последний день месяца.
ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279