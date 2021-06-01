Степан Латыпов, задержанный в разгар протестов в Беларуси, попытался покончить с собой в зале суда

Минчанин Степан Латыпов, задержанный в разгар протестов в Беларуси, порезал себе горло в зале суда. Об этом сообщило «Радио Свобода».

Белорусский лишённый госрегистрации правозащитный центр «Весна» уточнил, что Латыпов встал на лавку в клетке, чтобы до него не могли дотянуться конвоиры, и нанёс себе повреждения.

Издание «Наша нива» пишет, что Латыпов достал из папки с документами «некий предмет, возможно, ручку», воткнул себе в горло, а потом стал резать руки.

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Видео из телеграм-канала «Радио Свобода»

Как пишет «Радио Свобода», в суд приехали медработники. Латыпова увезли на «скорой», его собираются ввести в искусственную кому, сообщила «Весна».

Медики и милиция выносят Степана без сознания из здания суда. Видео из телеграм-канала «Радио Свобода»

КОНТЕКСТ. Степан Латыпов — житель так называемой «Площади перемен» (Двор дома на улице Червякова в центре Минска. После начала протестов в августе 2020 года там сделали мурал с портретами диджеев, которые незадолго до выборов президента включили на прогосударственном митинге протестную песню «Перемен». Этот мурал постоянно закрашивали, но его рисовали вновь и вновь. - Прим. ред.) в Минске. Его задержали в сентябре 2020 года, когда он вместе с соседями хотел помешать попытке закрасить мурал. Латыпов — специалист по лечению деревьев. После его задержания на белорусском государственном телевидении вышел сюжет, в котором говорилось, что Латыпов организовал поставку в Беларусь опасных химикатов, с помощью которых пытался отравить силовиков.

В апреле 2021 года после завершения расследования в отношении Латыпова СК Беларуси сообщил, что его обвиняют в мошенничестве, сопротивлении сотрудникам милиции и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.