Нужно ли платить налог за торговлю цветами, семенами и рассадой на Слуцком рынке и в других местах

Дачный сезон начался, а вместе с ним в Слуцке увеличилось и число продавцов цветов, рассады и семян. Нужно ли им регистрировать свою деятельность и платить налог, «Кур'еру» рассказали в налоговой инспекции.

«Реализация цветов, декоративных растений, их семян и рассады на торговых местах на рынках или в иных установленных местах не относится к предпринимательской деятельности и не требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, — рассказали в инспекции. — Но до начала осуществления торговли нужно подать в налоговый орган уведомление (в письменной форме или через «Личный кабинет плательщика») и уплатить единый налог.

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Ставка единого налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет за месяц в г. Слуцке — 58 рублей. В Копыле и Копыльском районе, Старых Дорогах и Стародорожском районе, а также в Слуцком районе — 57 рублей.

При реализации цветов, декоративных растений, их семян и рассады менее 15 дней в календарном месяце единый налог исчисляется с применением коэффициента 0,5.

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