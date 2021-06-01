Нужно ли платить налог за торговлю цветами, семенами и рассадой на Слуцком рынке и в других местах

Дачный сезон начался, а вместе с ним в Слуцке увеличилось и число продавцов цветов, рассады и семян. Нужно ли им регистрировать свою деятельность и платить налог, «Кур'еру» рассказали в налоговой инспекции.
«Реализация цветов, декоративных растений, их семян и рассады на торговых местах на рынках или в иных установленных местах не относится к предпринимательской деятельности и не требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, — рассказали в инспекции. — Но до начала осуществления торговли нужно подать в налоговый орган уведомление (в письменной форме или через «Личный кабинет плательщика») и уплатить единый налог.
Ставка единого налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет за месяц в г. Слуцке — 58 рублей. В Копыле и Копыльском районе, Старых Дорогах и Стародорожском районе, а также в Слуцком районе — 57 рублей.
При реализации цветов, декоративных растений, их семян и рассады менее 15 дней в календарном месяце единый налог исчисляется с применением коэффициента 0,5.
Справки по телефонам:
- в Слуцке — 9 76 31,
- в Копыле — 5 53 64, 50 475,
- в Старых Дорогах — 5 89 31, 3 07 95,
- а также в контакт-центре МНС по телефону 189 (стационарная сеть) или (+375 17) 229 79 79.