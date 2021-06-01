«Была уверена, что все бабушки дружат между собой». Как в детстве заблуждались сотрудники «Кур'ера»

Люди в фильмах умирают по-настоящему, если начать петь на улице, то заиграет музыка, все бабушки дружат между собой… В Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, сотрудники газеты «Кур'ер» рассказали о своих детских заблуждениях.

Виктория Капская: «Я в детстве думала, что Олег Газманов — мой папа. Когда видела его по телевизору, кричала: «Мама, мама, папа в телевизоре!» И была очень приятно удивлена, когда мой «папа» сел на шпагат на своём концерте. Думаю, это связано с тем, что мама с папой в разводе и я скучала по отцу.

Реклама

А ещё я однажды проглотила абрикосовую косточку и боялась, что внутри меня вырастет дерево".

Алеся Белая: «В детстве я думала, что когда людям нужно построить дом, то они просто идут в лес, рубят деревья, сколько надо, и строят сами. А кто не умеет, тем дают квартиры.

А ещё я думала, что когда идёшь по улице и начинаешь петь, то возле тебя начинает играть музыка, как в фильмах".

Юлия Свистунова: «Папа был безработный. Но мне говорил, что работает в „БелСвисБанке“, потому что его и моя фамилия Свистуновы. И я верила в это до лет 15-ти. С гордостью всем об этом рассказывала. Потом надо мной стали смеяться, и бабушка сказала, что это шутка».

Сержук Кийко: «Не помню, сколько мне было тогда лет, я был очень мал. Когда смотрел фильмы, понимал, что это кино отснятое. Но представлял, что люди в нём искренне и всерьёз переживают всё, что с ними происходит по сценарию. Особенно мне не давали покоя мысли о гибели. Я тогда размышлял об этом. Как так убили человека в кино? Я верил, что это по-настоящему. И думал, как это так, что кто-то соглашается на то, чтобы умереть?

Мне представлялось, будто специально для съёмок кино находят людей, которым надоела жизнь, и они разочарованы и не против умереть. Но не просто так, а ради кино. Ради искусства. Мне казалось, что когда человек решается на самоубийство, то самые «прошаренные» ищут возможность попасть на съёмки кино, чтобы их смерть не была такой совсем уже бесполезной".

Ольга Паздерина: «В начальных классах не понимала, зачем так много в телевизоре песен про любовь, но зато так мало детских песен, мультфильмов. Сейчас я знаю, что такое любовь, и эти песни меня не раздражают.

А ещё в детстве я была уверена, что все бабушки дружат между собой. И поэтому рассказывала своей пожилой учительнице белорусского языка и литературы о своей бабушке. Но та меня «отфутболивала», и я не понимала почему".