Перечислят 1000 рублей. Профсоюз медиков окажет материальную помощь дому ребёнка в Слуцке

Накануне Дня защиты детей Белорусский профсоюз работников здравоохранения перечислил Республиканскому клиническому центру паллиативной медицинской помощи детям, который расположен в Минском районе, 3500 рублей.

Символический чек передал руководителю учреждения здравоохранения председатель отраслевого профсоюза Вячеслав Шило, сообщили БелТА в профсоюзе.

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Минский областной комитет Белорусского профсоюза здравоохранения окажет помощь подшефным домам ребёнка Борисова и Слуцка, а также детскому хоспису. На счёт каждого учреждения будет перечислено по 1000 рублей.

Безвозмездная спонсорская помощь оказывается в ходе благотворительной акции «Профсоюзы — детям».