«Фельдшер собрал нас и отвёз на своей машине». Как в деревне под Слуцком прошла вакцинация от коронавируса

Вчера сделала прививку от коронавируса в деревне. Нас, дам возраста 55+, собрал на Городищенском ФАПе фельдшер Бурак Александр Васильевич. Отвёз на своей машине в Бокшицы. Там прививались все желающие, прикреплённые к Бокшицкому ФАПу.

Собрались мужчины и женщины разного возраста. Но всё же больше было тех, кому за 50. Всё было очень чётко и организованно. Очередь пришла быстро, не успели даже поговорить со всеми знакомыми.

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Медики проверили температуру, давление, сатурацию. Укол с прививкой поставили так мастерски, что я ничего не почувствовала. Никаких неприятных симптомов у меня не появилось. Веду обычный образ жизни. Звонила «коллега по прививке». У неё тоже всё замечательно. Через 21 день — повторная доза. Никаких страхов и предрассудков.

Благодарю за заботу наших заведующих Бокшицким и Городищенским ФАПами Волотович Анну Иосифовну и Бурака Александра Васильевича за гуманизм и самоотверженность. С проблемами всегда обращаюсь к этим медработникам и довольна их консультациями. Здоровья им и терпения в борьбе с пандемией. Я думаю, что мои пожелания разделяют все их пациенты.

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