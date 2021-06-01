«Наступает по-своему горячая пора». О чём говорили сотрудники РОВД на встрече с учащимися Слуцкого государственного колледжа

В последний месяц увеличилось количество совершений административных правонарушений учащимися средних специальных учреждений образования, которые находятся в Слуцком районе. Об этом «Кур'еру» сообщает Александр Дедок, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД.

«Впереди лето. Для сотрудников милиции наступает по-своему горячая пора. И так как неприятности лучше предупредить, ведётся серьёзная информационно-разъяснительная работа, — говорят в Слуцком РОВД. — На важные темы с ребятами разных возрастов в учреждениях образования района беседуют в том числе сотрудники ГАИ, представители инспекции по делам несовершеннолетних».

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Так, во вторник, 1 июня, в День защиты детей на встречу со студентами в Слуцкий государственный колледж приехали Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД, и Андрей Мороз, участковый инспектор ИДН.

В первую очередь они напомнили ребятам об изменениях в КоАП, которые вступили в силу с 1 марта. В частности, Дмитрий Сытько выступил с предупреждением управления студентами электроскутерами и электросамокатами в нетрезвом виде. «Эти средства передвижения приравниваются к транспортным средствам. А это значит, что ответственность управляющие таким ТС несут как полноценные водители, — отметил он. — В этом году по статье 18.15 КоАП за вождение в состоянии алкогольного опьянения на таких ТС привлечены два человека. Они получили существенные штрафы и лишись права управления. А это лишение не только водительских прав, но и возможности обучения либо сдачи в ГАИ на водительские права в течение следующих 3−5 лет».

Кроме того, сотрудники РОВД напомнили студентам о правилах безопасного поведения на дороге и железнодорожных объектах, в транспорте, мерах личной и противопожарной безопасности, правилах поведения на воде. Подробно остановились на том, насколько опасно отвлекаться на мобильные телефоны и другие гаджеты при переходе дороги, что нельзя забывать об обязательном использовании фликеров, о правилах езды на велосипедах, скутерах, квадроциклах.

«В 2021 году уже пять пешеходов погибли под колёсами авто. Помните, пешеходу легче остановиться, чем водителю», — предостерёг учащихся Дмитрий Сытько. Андрей Мороз отметил, что первостепенная задача сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних — изучить занятость подростков, с которыми они проводят индивидуальную профилактическую работу.

Среди прочего, инспекторы тесно взаимодействуют с учреждениями образования района, осуществляют контроль за кружками и секциями, организованными на территории района, курируют дневные и круглосуточные оздоровительные лагеря. Также ведётся обследование дворовых территорий и детских игровых площадок, отрабатываются места отдыха и сбора несовершеннолетних.

Встречи проходят в рамках республиканской межведомственной акции «Забота», направленной на организацию и контроль досуга ребят, и профилактической «Декады кибербезопасности», а также специального комплексного мероприятия «Внимание: дети!».