В Минске вынесли приговор 39-летнему хозяину породистого пса. Из-за своего родезийского риджбека он подрался с владельцем другой собаки, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на minsknews.by.

Вечером в Лошицком парке минчанин, когда выгуливал своего риджбека, заметил двоих мужчин, которые тоже были с собакой. Один из них подошёл к фигуранту и завёл разговор о собаководстве. Когда хозяин риджбека уходил, за кобелем пристроилась «девочка» другого мужчины.

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Дальше события развивались стремительно. Породистый пёс вдруг пристроился к суке сзади и попытался совершить половой акт. Её хозяин, подскочив с криком: «Отошёл!», сильно ударил кобеля по рёбрам ногой. Это привело в ярость владельца риджбека — и он набросился на обидчика своего питомца.

От избиения тот упал на землю и скатился со склона в реку, где ударился о большой камень. Итог — разрыв связки справа с подвывихом ключицы, кровоподтёк и ушибленная рана. Медики передали сведения об инциденте в милицию, на хозяина породистой собаки завели уголовное дело.

Оказалось, что у обвиняемого хорошая характеристика, а работал он тогда на руководящей должности на предприятии. Во время следствия не раз извинялся перед избитым мужчиной, передал ему 2 тыс. рублей компенсации. Но потерпевший стал требовать 10 тыс., а затем и 20 тыс. рублей.

В конце концов по статье «Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности» обвиняемого приговорили к штрафу в 100 базовых величин (это 2,9 тыс. рублей). А потерпевшему в качестве возмещения морального вреда суд постановил взыскать всего 500 рублей.