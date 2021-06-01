Что происходит с почтой, грузами и доставкой валюты из-за запрета на полёты

Чуть больше чем за неделю 21 страна запретила белорусским авиакомпаниям полёты над своими территориями. И если с пассажирскими перевозками всё уже более-менее понятно, то с грузами, почтой и доставкой валюты пока много вопросов. Onliner выяснил, что известно на данный момент.

Что с валютой?

Многие помнят пресловутую фразу заместителя правления Национального банка про самолёты с валютой на подлёте, которую он произнёс семь лет назад. Поэтому когда начало закрываться авиасообщение, многие первым делом побежали закупаться валютой на всякий случай. В некоторых банкоматах валюта пропала довольно быстро. Кто-то уже связал её отсутствие с запретами на полёты. Так ли это? В Национальном банке, куда позвонил Onliner для уточнения этой информации, отметили, что централизованно доллары и евро в Беларусь не везут: каждый банк решает данные вопросы самостоятельно.

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И если с российскими банками всё понятно (авиасообщение здесь не закрыто), то как выходят из положения белорусские банки? Задали вопрос Беларусбанку — самому крупному в стране.

«У банка нет вопросов с обеспечением денежными средствами населения. Работаем в штатном режиме, в том числе касательно доставки валюты», — отметили здесь.

Что с почтой?

«Очень беспокоит вопрос, как сейчас будут доставляться почтовые отправления, которые раньше летали авиапочтой? Они полностью приостановятся, или переориентируются на наземный транспорт, или будут летать как раньше?» — периодически волнуются читатели и ежедневно присылают такие вопросы в редакцию Onliner.

«На сегодняшний день проблем с доставкой почты нет, международные почтовые отправления принимаются в страны, список которых размещается в новостной ленте сайта „Белпочты“. При возобновлении или приостановке транспортного сообщения для перевозки почты перечень стран меняется», — объяснили Onliner в пресс-службе и добавили, что этот список начали вести и обновлять ещё с начала пандемии.

К примеру, по данным на 31 мая, ускоренную почту нельзя отправлять в Андорру, Мальту, Монако, Гренландию, Гибралтар, Гваделупу и др., а посылки и обычную корреспонденцию — в Исландию, Мальдивы и пр. То есть по основным направлениям почтовая корреспонденция принимается и отправляется. Следить за изменениями можно по ссылке.

«Мы находим всевозможные маршруты и способы пересылки, чтобы все почтовые отправления были доставлены адресатам в срок», — обещают на почте.

А что с грузами?

В белорусской компании «Трансавиаэкспорт» журналисту Onliner сказали, что ввиду ограничения в полётах придётся удлинять маршруты для самолётов. Вследствие этого может произойти увеличение стоимости груза, по цепочке — снизится количество заказов — заказчик найдёт европейского перевозчика с более приемлемым маршрутом и ценами.

«Мы занимаемся не внутриреспубликанскими перевозками. То есть они не в Беларусь и не из Беларуси. Это перевозки третьих стран, например, везём груз из Китая в страны Евросоюза. В Национальном аэропорту мы выполняем только транзитную посадку, сам груз предназначен для стран ЕС. Если закрывается небо, мы можем пойти обходным путём. В таком случае груз приходит в Национальный аэропорт, а потом наземным транспортом отправляться дальше.

Наша компания перевозит гуманитарные грузы. У нас заключён контракт, он действует, и его условия не меняются до конца года. По остальным перевозкам, например медикаментам, произойдёт увеличение стоимости перевозки продукта", — отметили в компании.

Очереди на границе из-за отмены полётов?

На днях стали появляться новости о том, что на границах Беларуси скопились очереди из тысяч грузовиков. В пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси считают, что проблема раздута, а предположение, что очереди скопились из-за проблем с авиасообщением, не имеют основания.

«Как очередь из фур на границе может быть связана с запретом полётов на самолётах?» — удивляется официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. Он объясняет, что очереди из тысячи фур нет. Такие цифры получились у журналистов потому, что они сложили всё количество фур, которые стоят на разных пунктах пропуска.

«То, что сейчас происходит, в принципе, обычная ситуация, которая складывается у нас с очередями в последнее время. Очереди в отдельных пунктах пропуска возникают, как правило, в литовском направлении, в пункте пропуска «Каменный Лог», у него сейчас несколько снижена пропускная способность.

Грузоперевозчики выбирают литовское направление, потому что там не действует ограничение на ввоз в страну топлива. В Польше такое ограничение есть, и водителям дешевле заправиться на территории Республики Беларусь и с полными баками ехать через Литву, сэкономить некоторые средства. Пункты наши функционируют, проблемы с образованием очередей нет. У нас любят заголовки со словами «Коллапс! Застряли!». Я хочу сказать, что никто там не застрял, очередь движется.

В Мядининкае ведётся реконструкция пункта пропуска, в связи с этим пропуск осуществляется в несколько сниженном темпе литовской стороной. В принципе, я не могу сказать, что 400 грузовиков у «Каменного Лога» — это большая очередь и проблема. Это, на самом деле, немного.

Что касается физических лиц, которые пересекают границу на личном транспорте, там на всех направлениях очередей не наблюдается", — заключил Бычковский.