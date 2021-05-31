Лето в Беларуси начнётся с заморозков. Какой в ближайшие дни будет погода в Слуцке

Синоптики и МЧС распространили предупреждение об оранжевом уровне опасности, пишет TUT.BY.

«Ночью и утром 1 июня, во вторник, местами по Беларуси на почве ожидаются заморозки до 0.-3°С», — говорится в предупреждении.

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