Многокилометровые очереди из фур. Что сейчас происходит на границе Беларуси

На выезде из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу в многокилометровых очередях стоят более 2630 фур, пишет «Комсомольская правда».

Больше всего грузовиков на выезде в Литву.

В Каменном Логе, Беняконях и Котловке самые протяжённые очереди из фур: свыше 470, 350 и 360 машин.

самые протяжённые очереди из фур: свыше 470, 350 и 360 машин. Очереди из более чем 200 грузовиков одновременно образовались и в пунктах пропуска Видзы и Привалка.

Стоят на выезд в Польшу из Беларуси более 430 большегрузов.

из Беларуси более 430 большегрузов. И свыше 590 грузовиков — в Латвию.

Машин на выезд в Украину нет.