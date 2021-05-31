Многокилометровые очереди из фур. Что сейчас происходит на границе Беларуси

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На выезде из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу в многокилометровых очередях стоят более 2630 фур, пишет «Комсомольская правда».

  • Больше всего грузовиков на выезде в Литву.
  • В Каменном Логе, Беняконях и Котловке самые протяжённые очереди из фур: свыше 470, 350 и 360 машин.
  • Очереди из более чем 200 грузовиков одновременно образовались и в пунктах пропуска Видзы и Привалка.
  • Стоят на выезд в Польшу из Беларуси более 430 большегрузов.
  • И свыше 590 грузовиков — в Латвию.
  • Машин на выезд в Украину нет.