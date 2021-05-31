Реконструкция улицы Ивановского в Слуцке. Когда откроют движение для транспорта

Движение для автомобильного транспорта по улице Ивановского откроют к 3 июля. Об этом «Кур'еру» сообщили в УКС Слуцкого района.



Планируется, что к этой дате улицу заасфальтируют, а дальше УКС продолжит её благоустройство.

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Напомним, «Кур'ер» сообщал, что в апреле начались работы по полной реконструкции улицы Ивановского в микрорайоне «Чехова».

Что сделают на улице Ивановского: