Реконструкция улицы Ивановского в Слуцке. Когда откроют движение для транспорта

Движение для автомобильного транспорта по улице Ивановского откроют к 3 июля. Об этом «Кур'еру» сообщили в УКС Слуцкого района.
Планируется, что к этой дате улицу заасфальтируют, а дальше УКС продолжит её благоустройство.
Напомним, «Кур'ер» сообщал, что в апреле начались работы по полной реконструкции улицы Ивановского в микрорайоне «Чехова».
Что сделают на улице Ивановского:
- улицу полностью благоустроят;
- проложат ливневую канализацию;
- установят светофор на пересечении улиц Ивановского и Магистральной;
- появятся две автобусные остановки;
- сквозной проезд к детскому саду с улицы Ивановского.