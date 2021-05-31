В Солигорске прошёл турнир по силовому экстриму Soligorsk Strong Battle-2021. Фото

В субботу, 29 мая, в Солигорске прошло одно из самых масштабных мероприятий — турнир по силовому экстриму Soligorsk Strong Battle-2021, пишет «Шахцёр».

Организаторы турнира — Федерация силового экстрима и безэкипировочного пауэрлифтинга при поддержке отдела спорта и туризма Солигорского райисполкома и физкультурно-спортивного клуба Солигорского района.

Strongмены турнира:

Александр Курак — сильнейший человек страны;

— сильнейший человек страны; Алексей Карпиеня — ученик Александра Курака;

— ученик Александра Курака; Станислав Зубко — дебютант турниров по силовому экстриму;

— дебютант турниров по силовому экстриму; Вячеслав Ларин — дебютант турниров по силовому экстриму.

Главный судья Soligorsk Strong Battle-2021 — Акиф Рагимов, белорусский тяжелоатлет. Турнир длился больше трёх часов и состоял из пяти дисциплин. В перерывах же между ними проходили состязания между зрителями.

Реклама

Итоги соревнований: