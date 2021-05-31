В Солигорске прошёл турнир по силовому экстриму Soligorsk Strong Battle-2021. Фото

В субботу, 29 мая, в Солигорске прошло одно из самых масштабных мероприятий — турнир по силовому экстриму Soligorsk Strong Battle-2021, пишет «Шахцёр».
Организаторы турнира — Федерация силового экстрима и безэкипировочного пауэрлифтинга при поддержке отдела спорта и туризма Солигорского райисполкома и физкультурно-спортивного клуба Солигорского района.
Strongмены турнира:
- Александр Курак — сильнейший человек страны;
- Алексей Карпиеня — ученик Александра Курака;
- Станислав Зубко — дебютант турниров по силовому экстриму;
- Вячеслав Ларин — дебютант турниров по силовому экстриму.
Главный судья Soligorsk Strong Battle-2021 — Акиф Рагимов, белорусский тяжелоатлет.Турнир длился больше трёх часов и состоял из пяти дисциплин. В перерывах же между ними проходили состязания между зрителями.
Итоги соревнований:
- 4 место — Станислав Зубко;
- 3 место — Алексей Карпиеня;
- 2 место — Вячеслав Ларин;
- 1 место — Александр Курак.