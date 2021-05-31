В Солигорске прошёл турнир по силовому экстриму Soligorsk Strong Battle-2021. Фото

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В Солигорске прошёл турнир по силовому экстриму «Soligorsk Strong Battle-2021». Фото с мероприятия, Слуцк
Фото: «Шахцёр»

В субботу, 29 мая, в Солигорске прошло одно из самых масштабных мероприятий — турнир по силовому экстриму Soligorsk Strong Battle-2021, пишет «Шахцёр».

Организаторы турнира — Федерация силового экстрима и безэкипировочного пауэрлифтинга при поддержке отдела спорта и туризма Солигорского райисполкома и физкультурно-спортивного клуба Солигорского района.

В Солигорске прошёл турнир по силовому экстриму «Soligorsk Strong Battle-2021». Фото с мероприятия, Слуцк
Фото: «Шахцёр»

Strongмены турнира:

  • Александр Курак — сильнейший человек страны;
  • Алексей Карпиеня — ученик Александра Курака;
  • Станислав Зубко — дебютант турниров по силовому экстриму;
  • Вячеслав Ларин — дебютант турниров по силовому экстриму.

Главный судья Soligorsk Strong Battle-2021 — Акиф Рагимов, белорусский тяжелоатлет.

В Солигорске прошёл турнир по силовому экстриму «Soligorsk Strong Battle-2021». Фото с мероприятия, Слуцк
Фото: «Шахцёр»
Турнир длился больше трёх часов и состоял из пяти дисциплин. В перерывах же между ними проходили состязания между зрителями.

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Итоги соревнований:

  • 4 место — Станислав Зубко;
  • 3 место — Алексей Карпиеня;
  • 2 место — Вячеслав Ларин;
  • 1 место — Александр Курак.
В Солигорске прошёл турнир по силовому экстриму «Soligorsk Strong Battle-2021». Фото с мероприятия, Слуцк
Фото: «Шахцёр»
В Солигорске прошёл турнир по силовому экстриму «Soligorsk Strong Battle-2021». Фото с мероприятия, Слуцк
Фото: «Шахцёр»
В Солигорске прошёл турнир по силовому экстриму «Soligorsk Strong Battle-2021». Фото с мероприятия, Слуцк
Фото: «Шахцёр»
В Солигорске прошёл турнир по силовому экстриму «Soligorsk Strong Battle-2021». Фото с мероприятия, Слуцк
Фото: «Шахцёр»
В Солигорске прошёл турнир по силовому экстриму «Soligorsk Strong Battle-2021». Фото с мероприятия, Слуцк
Фото: «Шахцёр»
В Солигорске прошёл турнир по силовому экстриму «Soligorsk Strong Battle-2021». Фото с мероприятия, Слуцк
Фото: «Шахцёр»