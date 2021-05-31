В редакцию «Кур'ера» обратились несколько жителей Слуцка. По их словам, в городе местами проблематично снять в банкоматах деньги.

Например, в воскресенье, 30 мая, около полудня к банкомату Белагропромбанка на рынке выстроилась длинная очередь. Правда, по словам случчанки Жанны, снять наличные смогли только те, у кого на карте было хотя бы 100 рублей. Купюры только с таким номиналом были внутри.

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Ещё один житель Слуцка сообщил, что утром в понедельник, 31 мая, в банкомате Белагропромбанка возле универмага «Слуцк» были купюры номиналом только в 50 и 100 рублей.

Другая читательница «Кур'ера» подметила, что утром в 12-м городке с банкоматом Белагропромбанка проблем со снятием наличных не было. Правда, были купюры номиналом только в 10 и 100 рублей.

Ранее «Кур'ер» уже писал о схожей ситуации — в выходные дни банкомат на Слуцком рынке не выдавал наличные. Тогда в администрации Белагропромбанка отметили, что банкоматы регулярно загружаются при минимальном остатке.

На вопрос «Почему перед выходными днями нельзя загрузить большую сумму, чтобы хватило всем?» ответили, что существует определённый лимит, который нельзя превысить.