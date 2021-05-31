Слуцкие спортсмены заняли четыре призовых места по вольной борьбе

28 мая в Любани состоялся открытый областной турнир по вольной борьбе на призы А.В. Нагорного. По результатам схваток слуцкие спортсмены заняли четыре призовых места, пишет «Слуцкі край».

2 место:

Денис Березовский (в/к 26 кг, тренер Савченко Н.И.),

(в/к 26 кг, тренер Савченко Н.И.), Ангелина Саргинова (в/к 53 кг, тренеры Рудяк Д.И. и Лейкин О.Л.),

(в/к 53 кг, тренеры Рудяк Д.И. и Лейкин О.Л.), Диана Писаревева (в/к 55 кг, тренер Проневич Г. В.).

3 место:

Никита Прилищ (в/к 31 кг, тренер Проневич Г. В.).

Участников турнира наградили медалями и грамотами. Тому, кто занял 1-е место, подарили велосипед. За 2-е место — самокат, за 3-е место — скейт.