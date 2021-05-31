Спортсмены Слуцкой СДЮШОР выступили на соревнованиях по лёгкой атлетике. Они заняли призовые места

В первенстве Минской области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2006−2007 г. р. приняли участие воспитанники Слуцкой СДЮШОР. О том, какие места заняли юные спортсмены, написал «Слуцкі край».
Ангелина Миклашевич:
- 1 место — метание копья,
- 2 место — метание диска,
- 3 место — толкание ядра.
Александр Ковалёв:
- 2 место — прыжок в длину,
- 3 место — бег 100 м.
Игнат Чечуха:
- 1 место — тройной прыжок.
Дмитрий Мирончик:
- 1 место — прыжок в высоту,
- 1 место — бег 200 м,
- 1 место — бег 110 м с/б,
Виктория Потапова:
- 1 место — прыжок в высоту.
Дарья Левоненкова:
- 2 место — метание копья.
Надежда Дубовик:
- 1 место — бег 100 м с/б.
Анна Яковец:
- 3 место — бег 3000 м.
Яна Петрова, Надежда Дубовик, Анна Яковец и Ангелина Миклашевич заняли 2-е место в эстафетном беге.