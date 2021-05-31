Спортсмены Слуцкой СДЮШОР выступили на соревнованиях по лёгкой атлетике. Они заняли призовые места

В первенстве Минской области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2006−2007 г. р. приняли участие воспитанники Слуцкой СДЮШОР. О том, какие места заняли юные спортсмены, написал «Слуцкі край».

Ангелина Миклашевич:

1 место — метание копья,

2 место — метание диска,

3 место — толкание ядра.

Александр Ковалёв:

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2 место — прыжок в длину,

3 место — бег 100 м.

Игнат Чечуха:

1 место — тройной прыжок.

Дмитрий Мирончик:

1 место — прыжок в высоту,

1 место — бег 200 м,

1 место — бег 110 м с/б,

Виктория Потапова:

1 место — прыжок в высоту.

Дарья Левоненкова:

2 место — метание копья.

Надежда Дубовик:

1 место — бег 100 м с/б.

Анна Яковец:

3 место — бег 3000 м.

Яна Петрова, Надежда Дубовик, Анна Яковец и Ангелина Миклашевич заняли 2-е место в эстафетном беге.