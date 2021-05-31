За что в Любанском и Копыльском районах на покупателей древесины завели уголовные дела

Привлечением к уголовной ответственности закончилось желание отдельных представителей бизнеса реализовать хитроумные, как им казалось, схемы приобретения деловой древесины для использования в коммерческой деятельности.

Подробности «Кур'еру» рассказал Сергей Довнар, начальник Солигорского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску:

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«Сотрудники Солигорского МО УДФР КГК РБ установили, что директор ИЧТУП «Михаз Сервис» З., достоверно зная условия и порядок реализации лесоматериала на внутреннем рынке Беларуси, посредством обязательного участия в биржевых торгах для снижения себестоимости производимых им пиломатериалов, предоставил в 2017 году в ГОЛХУ «Копыльский опытный лесхоз» фиктивное заявление от имени физического лица С. Он подделал подпись последнего на приобретение 117,29 м. куб. деловой древесины на сумму 2132,14 рубля, которыми в последующем и завладел. Директор З. путём обмана должностных лиц лесохозяйственного учреждения незаконно приобрёл деловую древесину по цене гораздо ниже сложившейся средней котировочной, причинив ущерб государственным интересам в значительном размере. Прокуратурой Копыльского района по данному факту в отношении З. возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК Республики Беларусь.

Аналогичным образом действовал индивидуальный предприниматель П. — житель г. п. Уречье Любанского района. Заплатив незначительную сумму двум знакомым, от их имени он приобрёл в 2020 году в ГЛХУ «Любанский лесхоз» 91,73 м. куб. деловой древесины на сумму 1 414,98 рубля. В последующем предприниматель использовал её в своей коммерческой деятельности. В результате действиями П. был причинён ущерб государственным интересам в значительном размере. Прокуратурой Любанского района в отношении П. возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК Республики Беларусь".