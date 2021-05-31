«Дети перебегают дорогу - страшно смотреть». Можно ли сделать ещё один пешеходный переход возле конечной остановки в 11-м городке Слуцка

Двое жителей Слуцка обратили внимание на проблему перехода дороги в районе конечной остановки в 11-м городке. Они говорят, что местные, в том числе дети и старики, нарушают ПДД, рискуя жизнью. Случчане спрашивают, можно ли в том месте сделать ещё один пешеходный переход. «Кур'ер» по этому поводу обратился в Слуцкую ГАИ.

«Дети перебегают дорогу — страшно смотреть»

«На конечной остановке в 11-м городке перейти дорогу на Малую Падерь проблематично. Дети идут в школу и перебегают эту дорогу без знаков и „зебры“ — страшно смотреть. Неужели нельзя и там сделать для перехода что-то? Или пока кого не собьёт машина? А пожилые люди, старики? Там ведь ещё участки огородников», — написала в рубрику «Кур'ера» «Народные новости» случчанка Нина.

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«Можно ли пешеходный переход сделать ближе?»

На эту проблему обратил внимание ещё один местный житель Сергей. Он прислал в редакцию и фото.

«Там ближайший пешеходный переход находится в метрах 50-ти в сторону 12-го городка, может, чуть меньше. А можно ли сделать его ближе? Просто народ, который идёт от Малой Падери на конечную остановку, всё равно переходит дорогу в районе конечной. Люди ведь нарушают ПДД», — сказал Сергей.

Что по этому поводу сказали в ГАИ

«Пешеходный переход расположен в 30 метрах от автобусной остановки. Сделать его ближе, к сожалению, не позволяют параметры дороги, которая имеет закругление. Обзорность на этом участке ограничена, — рассказал Алексей Груша, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД. — Если ехать со стороны Ячево, то можно увидеть дорожный знак «Опасный поворот», а также обозначение, что вы приближаетесь к нерегулируемому пешеходному переходу. Это первый момент.

Второй — этот участок дороги является участком реконструкции. В этом году от ДОСААФ и в сторону Ячево ДРСУ-125 будет укладывать ещё один слой асфальта. При разработке проекта были учтены моменты, связанные и с велодвижением, и с пешеходным движением. В частности, тот самый пешеходный переход сделают приподнятым (как, например, у бывшего ночника в центре города)".