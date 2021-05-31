На этой неделе есть несколько международных дат, связанных с семьёй: День защиты детей и Всемирный день родителей. Кроме того, отмечен Международный день блондинок, День бега, День отказа от излишеств в еде и много чего ещё. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

31 мая — Всемирный день без табака. Учреждён Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. Целью всех мероприятий является попытка сделать первый шаг в борьбе человека с этой вредной привычкой — задуматься о вреде курения, бросить курить.

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31 мая — Международный день блондинок. Имеет две версии происхождения. По одной — его инициаторами стали американские адвокатессы-блондинки, которых мужчины не воспринимали как равных. По второй — толчком к созданию специального дня стал фильм «Блондинка в законе».

1 июня — Международный день защиты детей. Был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

1 июня — Всемирный день родителей, который почему-то отмечается не так широко, как предыдущий праздник. Он был провозглашён ООН в сентябре 2012 года и начиная с 2013-го отмечается ежегодно «в честь родителей во всём мире» как самых важных людей для ребёнка.

1 июня — Всемирный день молока. Впервые этот праздник отметили в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). С тех пор традиция получила широкое распространение во многих странах мира. Цель праздника — популяризация молока и молочных продуктов среди людей, а также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством.

2 июня — День запусков воздушных змеев и самолётиков. Самым первым летательным аппаратом, созданным человеком, был воздушный змей. Он был изобретён в Древнем Китае.

2 июня — Всемирный день бега. В 2009 году в США стартовал праздник, который с 2016 года приобрёл международный характер. Отмечается он каждую первую среду июня более чем в 180 странах мира.

2 июня — День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Его впервые отметили в 2011 году. По данным Института питания, люди порой едят не потому, что голодны, а потому, что не удовлетворены жизнью. Задумайтесь об этом.

3 июня — День рождения парашюта. В 2021 году он празднует 236-ю годовщину. Первый чертёж парашюта нарисовал итальянский художник Леонардо да Винчи в 1483 году. Первый прыжок с парашютом с воздушного шара в Европе совершил француз Гарнерен в октябре 1797 года. Он прыгнул с высоты 400 метров. 1 марта 1912 года американец Берри совершил первый прыжок с парашютом из самолёта.

5 июня — День охраны окружающей среды в Беларуси. Отмечается с 1998 года. На сегодняшний день статус особо охраняемых мест имеет 8,3% территории Беларуси. Самым известным белорусским заповедником считается Беловежская пуща, которая в 1992 году по решению ЮНЕСКО была включена в Список Всемирного наследия человечества.

6 июня — День рождения электрического утюга. В 2021 году отмечается в 139-й раз в память о дате, когда житель Нью-Йорка Генри У. Сили запатентовал это изобретение. Устройство нагревалось при помощи электрической дуги между угольными электродами, к которым подводился ток. Первые модели были тяжёлыми (6,8 кг) и нагревались очень долго.