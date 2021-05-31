В каких домах Слуцка не будет света с 31 мая по 4 июня и с 7 по 11 июня

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.

Где и когда отключат свет

С 31 мая по 4 июня и с 7 по 11 июня с 8.00 до 17.00 по адресам:

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ул. Б. Кольцо, №№ 5−17 (нечётные), 12;

ул. 1-го Августа, №№ 44, 46, 48−59, 61−65 (нечётные);

ул. Пионерская, №№ 11, 13, 15−22, 24−30 (чётные);

ул. Корзуна, № 8.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.