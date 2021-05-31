Глава МИД: «Для меня непонятны действия определённой категории населения, которая при нынешней власти получила блага, позволяющие отдыхать на Мальдивах»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси, в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» высказал своё мнение о протестах, экстренной посадке самолёта Ryanair в Минске 23 мая и санкциях, пишет «Комсомольская правда».

О посадке самолёта авиакомпании Ryanair

— Возможно, что кто-то рассматривает это как принудительную посадку самолёта. Знаете, я думаю, что очень многие преувеличивают потенциал белорусских спецслужб, но если это и так, то, как сказал Александр Лукашенко в своём послании парламенту, хорошо, что белорусские спецслужбы имеют такой уровень. Задержание этих двух граждан (подразумевает Софию Сапегу и Романа Протасевича — Прим.) произошло уже после того, как они проходили таможенный и пограничный контроль на вылет обратного рейса из Минска после досмотра самолёта. И здесь нет никакой абсолютно связи, — сказал Макей.

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О протестах

— Честно говоря, для меня непонятны действия определённой категории населения, которая при нынешней власти получила блага, которые позволяют отдыхать на Мальдивах или же на других роскошных курортах, и при этом выходила на протесты против этого «режима». Большей свободы захотелось? Соответствующим декретом о развитии малого и среднего бизнеса была предоставлена максимальная свобода. И это была не последняя точка плана по совершенствованию экономики. Да, были определённые ошибки, но это не те, по моему мнению, ошибки, которые могли бы быть триггером для вот этих не массовых, а протестов определённой части населения, которые произошли в августе 2020 года, — отметил Макей.

Журналист сказал, что эти протесты впечатляли.

— Ну впечатляли они. Сорок-пятьдесят тысяч. В общей массе избирателей это и не так много, — подчеркнул Макей.

О санкциях

— Мы очень серьёзно относимся к заявлениям о том, что планируется четвёртый пакет санкций против ряда чувствительных отраслей нашей экономики. Будем реагировать, чтобы нивелировать санкции. Не могу сейчас сказать, какие именно это будут меры, но у нас уже имеется большой опыт жизни под санкциями, мы видим, как некоторые страны и сегодня живут под санкциями, взять тот же Иран или же экономическую блокаду Кубы. Не хотелось бы, чтобы и дальше обстановка нагнеталась, но мы считаем, что в данной ситуации нужно выстоять, — заявил глава МИД Беларуси.

Он добавил, что также Беларусь примет «адекватные меры» в отношении украинских товаров.

— Желая понравиться своим покровителям, Украина принимает решение поставить отношения с Беларусью на паузу, вводит ряд ограничений на поставку нашей продукции, отменяются тендеры, которые мы выиграли. К примеру, мы должны были поставить во Львов 100 автобусов. Мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли, — подытожил Макей.