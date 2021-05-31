Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 24 по 30 мая. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Аксенова (@katerina_aksyonova)

Реклама

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⛩️👹𝙆𝙥𝙖𝙘𝘿𝙒🔥 (@kdw_design)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ebobaits Destroyers (@ebobait)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Horbach 👸 (@_ula_swim)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦊 (@kiskatykat)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🤍Алина Славинская🤍 (@slavinskaya_as)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @vika_ak7341

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Мороз (@sashamorozik1992)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @nastyadrobyshevich