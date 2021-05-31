Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 24 по 30 мая. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Екатерина Аксенова (@katerina_aksyonova)

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Публикация от ⛩️👹𝙆𝙥𝙖𝙘𝘿𝙒🔥 (@kdw_design)

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Публикация от Ebobaits Destroyers (@ebobait)

 

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Публикация от Julia Horbach 👸 (@_ula_swim)

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Публикация от 🦊 (@kiskatykat)

 

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Публикация от 🤍Алина Славинская🤍 (@slavinskaya_as)

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Публикация от @vika_ak7341

 

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Публикация от Александр Мороз (@sashamorozik1992)

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Публикация от @nastyadrobyshevich

 

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Публикация от @kristina_zarembo