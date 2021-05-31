В Слуцке для девушек пройдёт встреча с эндокринологом. Приём заявок

В пятницу, 4 июня, в слуцком кафе «Хонто» состоится встреча для девушек с эндокринологом Татьяной Савич. Начало в 18.30. Вход свободный, но количество мест ограничено.

Что будет на встрече

Татьяна Савич затронет темы, которые касаются гормонального фона женщины. Расскажет, как организм может сообщать своей обладательнице о неполадках, приведёт примеры из собственной практики, а также ответит на вопросы участниц и подскажет, когда и какие анализы сдавать.

Как стать участницей встречи

Чтобы стать участницей, нужно заполнить анкету. За день-два организаторы перезвонят вам, чтобы подтвердить ваше участие.

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Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб»

Медицинская многопрофильная диагностическая лаборатория «Синлаб» работает в Беларуси с 2003 года и предлагает более 500 различных тестов и 60 профилей лабораторных исследований.

Инновационные методы, высокотехнологичное оборудование (Германия, США, Япония, Франция, Швейцария), многоуровневый контроль качества и накопленный многолетний опыт работы помогают сохранить высокий стандарт лабораторных исследований.

Преимущества:

результаты анализа от 1 рабочего дня;

отправка результатов по e-mail;

архивация замороженной сыворотки в течение 5 дней;

консультации экспертов;

отличные цены и программа лояльности;

надёжная защита персональных данных.

В Слуцке (2-й пер. Чапаева, 2) ведёт приём врач-гинеколог. В Солигорске (улица Горького, 2а) ведёт приём врач-дерматовенеролог. В Борисове (пр-т Революции, 56) ведут приём дерматовенеролог, аллерголог, эндокринолог.

Максимальная открытость и готовность к сотрудничеству специалистов многопрофильной медицинской диагностической лаборатории «Синлаб» открывают широкие возможности для пациентов.

«Синлаб» — нам доверяют!