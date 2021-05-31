Коронавирус и детские лагеря. Школьники будут отдыхать с учётом новых правил

В Беларуси пройдёт летняя оздоровительная кампания. Теперь школьники будут отдыхать с учётом новых правил и требований, пишет МЛЫН.BY.

Что должно быть с собой у ребёнка

Помимо комплекта вещей и средств личной гигиены, обязательно — справка о том, что у ребёнка не было контакта первого уровня по COVID-19. Такую же справку обязаны будут предоставить и работники оздоровительных лагерей. Те из взрослых, кто сделал прививку от COVID-19 (хотя это не обязательно), должны иметь соответствующий документ.

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Что касается коронавируса

Проведение массовых культурных, оздоровительных мероприятий в помещениях актового зала, музыкального, спортивного залов — ограничат. Большинство праздников, конкурсов, акций будет проходить на свежем воздухе.

Ежедневно будет проводиться термометрия и визуальный осмотр детей на острые респираторные инфекции. При малейшем отклонении от нормы, повышении температуры будут приняты соответствующие меры.

Можно ли будет навестить ребёнка

Можно будет приехать, но маски-перчатки-дезсредства должны быть обязательно. В корпус родителей вряд ли пустят.

Например, в лагере «Зубрёнок» «родительских» дней не будет.

Это сделано для того, чтобы мамы и папы не привезли какую-нибудь инфекцию извне. В лагере хорошо отработана система работы с родителями онлайн. Каждый отряд воспитателей создаёт в Viber родительский чат, где можно посмотреть фотографии о жизни детей в лагере, написать отзывы, задать вопросы. Плюс каждый отряд имеет свой телефон: можно позвонить вожатым и поинтересоваться, как дела у детей. И в то же время ребята могут сами перед сном и во время тихого часа созвониться с родителями.

Если родители захотят передать своему ребёнку дополнительный комплект одежды, обуви или книг — можно прислать и посылку, и бандероль.

В ТЕМУ. Сколько стоят путёвки в детские лагеря Слуцкого района этим летом. Цены для родителей и размер дотаций