Внешний госдолг Беларуси уменьшился на 0,5 млрд долларов до 18,1 млрд. Зато заметно вырос внутренний госдолг — на 1,8 млрд рублей (на 18,2%) до 11,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2021 года составил 18,1 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд долларов (с учётом курсовых разниц), или на 2,5%.

В январе-апреле 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 183,0 млн. долларов:

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123,2 млн долларов — Правительства России ;

49,6 млн долларов — МБРР;

8,3 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;

1,9 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-апреле 2021 года составило 637,9 млн долларов:

272,7 млн долларов — Правительства и банков России;

189,9 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;

112,1 млн долларов — ЕФСР;

59,3 млн долларов — МБРР;

3,2 млн долларов — ЕБРР и СИБ;

0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2021 года составил 11,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей (с учётом курсовых разниц), или на 18,2%.

В январе-апреле внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц размещено на сумму, эквивалентную 726,7 млн долларов и 137,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 3 млн долларов и 92,2 млн рублей.

РАНЕЕ. С начала года внутренний госдолг Беларуси вырос на 19%, а внешний — снизился