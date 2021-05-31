Внешний госдолг Беларуси уменьшился на 0,5 млрд долларов до 18,1 млрд. Зато заметно вырос внутренний госдолг — на 1,8 млрд рублей (на 18,2%) до 11,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина.
Внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2021 года составил 18,1 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд долларов (с учётом курсовых разниц), или на 2,5%.
В январе-апреле 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 183,0 млн. долларов:
- 123,2 млн долларов — Правительства России ;
- 49,6 млн долларов — МБРР;
- 8,3 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;
- 1,9 млн долларов — ЕБРР и СИБ.
Погашение внешнего государственного долга в январе-апреле 2021 года составило 637,9 млн долларов:
- 272,7 млн долларов — Правительства и банков России;
- 189,9 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;
- 112,1 млн долларов — ЕФСР;
- 59,3 млн долларов — МБРР;
- 3,2 млн долларов — ЕБРР и СИБ;
- 0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2021 года составил 11,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей (с учётом курсовых разниц), или на 18,2%.
В январе-апреле внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц размещено на сумму, эквивалентную 726,7 млн долларов и 137,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 3 млн долларов и 92,2 млн рублей.
РАНЕЕ. С начала года внутренний госдолг Беларуси вырос на 19%, а внешний — снизился