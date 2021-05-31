Сегодня отмечается Всемирный день без табака. С 15 по 31 мая проводился межрайонный марафон «#километры_без_табака» в рамках республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака». Читайте, кто на Случчине отметил его движением.

Участникам марафона «#километры_без_табака» предлагалось с 15 по 27 мая делать фото во время велосипедных поездок, пробежек или пеших прогулок и делиться информацией о маршруте, километраже, времени физической активности. А также выкладывать фото в Instagram с хештегом #километры_без_табака_слуцк — для Слуцка и Слуцкого района.

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На 31 мая в Instagram появилось 100 таких публикаций от жителей Случчины. К примеру, команда из четырёх человек от Слуцкого мясокомбината проехала 116 километров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОАО «СЛУЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» (@sluckmeat)

Детский сад № 22 проехал 30 километров, и, как пишут участники, 5 из них - под дождём.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГУО "Ясли-сад 22 г.Слуцк" (@detskiy_sad22_slutsk)

Слуцкий лицей проехал 30 километров на велосипедах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слуцкий лицей (@sgpl.by)

Настя Жихальская также поделилась фото. Она написала, что пробежала на двоих три километра на стадионе 6-й школы. Жительница Слуцка добавила, что её телефон насчитал 11 878 шагов под «огненной луной».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настя Жигальская | Ведущая💫 (@nastya.zhyhalskaya)

По информации Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии, «в мировых масштабах желание бросить курить изъявили 780 миллионов человек. И только 30% из них смогут получить полноценную помощь и поддержку».

«Ежегодно курение убивает до 8 миллионов человек, пандемия коронавируса является эффективным стимулом для курильщиков, которым для преодоления этой привычки требуется дополнительная мотивация», — отметил доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

Курильщики подвержены повышенному риску развития тяжёлой формы COVID-19 и смерти от этой инфекции. Кроме того, люди с этими заболеваниями в большей степени подвержены осложнениям после перенесённого коронавируса.

ВОЗ констатирует, что курение табака убивает до половины людей, которые его употребляют, и занимает первое место в мире среди предотвратимых причин смертности. Печально, но именно в последнее десятилетие происходят изменения в социальном составе курильщиков за счёт увеличения доли курящей молодёжи и женщин. Люди, находящиеся рядом с курильщиками и вынужденные вдыхать табачный дым, заболевают неинфекционными заболеваниями столь же часто, как и курящие. Медиками доказано, что безопасного уровня воздействия вторичного табачного дыма не существует.

По данным STEPS-исследования, проведённого в Беларуси в 2016 году, в стране широко распространены факторы риска неинфекционных заболеваний.

Например, 27,1% взрослого населения в возрасте 18−69 лет курят ежедневно;

13,2% занимаются физической активностью менее 150 минут в неделю;

60,6% населения имеют избыточный вес, а чрезмерно употребляет алкоголь половина взрослого населения.

Таким образом, основная часть населения страны имеет повышенные факторы риска развития неинфекционных заболеваний, а значит, нуждается в изменении своего образа жизни, коррекции физической нагрузки и рациона питания.