В шахте «Беларуськалия» погиб рабочий. СК проводит проверку

В воскресенье, 30 мая, на одном из рудников «Беларуськалия» погиб машинист горно-выемочных работ. Следственно-оперативная группа спустилась в шахту для проведения осмотра места происшествия, сообщает телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.

По предварительной информации, 30 мая около 11.00 в шахте рудника 54-летний мужчина запускал линейную секцию крепи в режиме разгрузки. При этом, в нарушение требований охраны труда, он частично находился под разгружаемой секцией, в результате чего получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

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Солигорским РОСК по факту гибели мужчины проводится проверка.