Выпускного бала в центре Слуцка не будет. И сколько выпускников в этом году

В 2020/2021 учебном году из школ Слуцка и района выпускается 531 одиннадцатиклассник. Из них 40 человек претендуют на золотые медали и два — на серебряные. 10 июня выпускники сдадут последние экзамены, тогда и станет известно точное количество медалистов.

Всего в Слуцком районе 9575 школьников. Из них 9-е классы окончили 845 детей. Об этом «Кур'еру» сообщил Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома.

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В этом году традиционный выпускной бал в центре города отменили. Выпускные пройдут в каждом учреждении образования. А как именно, решения принимают родительские комитеты.