«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» — такой простой вопрос в 5 лет и такой мучительный в 16! А ещё этот сумасшедший меняющийся мир, давление родителей и советы учителей… Спокойно! Вы не обязаны решать здесь и сейчас, раз и навсегда.

Может ли подросток наверняка знать, чего он хочет в жизни?

Скорее нет, чем да. Это обусловлено физиологией мозга. Он заканчивает своё формирование лишь к 24 годам. Последними «созревают» участки лобных долей — те самые, которые отвечают за долгосрочное планирование, контроль и силу воли.

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В 16 лет мы чисто физиологически не способны продумать карьеру на годы вперёд. В это время наш мозг занят совсем другим… А именно — половым созреванием. Учёные провели эксперимент и с помощью МРТ выяснили: наибольшие вспышки активности у подростков показывают эмоциональные центры мозга, а не «рациональные» зоны префронтальной коры.

Это не значит, что можно с чистой совестью бросить школу и угнать на байке куда глаза глядят. Это просто повод снизить градус нервозности и не воспринимать госэкзамены как последний шанс стать «нормальным человеком».

Как найти своё призвание?

Скажем сразу: это удалось единицам. Да и они не расскажут, как так вышло. Призвание — крохотный островок на стыке трёх озёр: ХОЧУ, МОГУ, НАДО. Например:

Хочу играть в компьютерные игры.

Могу заниматься программированием.

Надо зарабатывать деньги.

На пересечении всего этого может находиться факультет киберспорта или технический вуз, где это направление развито в качестве факультативного.

Важно правильно выбрать не только специальность, но и университет:

Рассматривай вузы из рейтинга 5−100 — те, которые отвечают мировым стандартам в образовании.

Убедись, что там есть программы международной стажировки.

Идеально, если университет поддерживает программу двойного диплома.

А если подросток ничего не хочет?

Очень часто за апатией скрывается усталость. От неперевариваемого количества информации в школе, задёрганности родителями и учителями.

Если вы родитель и читаете этот текст, большая просьба: отстаньте от своих детей с советами по профориентации и фразами в духе: «В нашей семье все были врачами, и ты будешь».

В ситуации полной дезориентации поможет консультация психолога и/или карьерного коуча. Хватает 4−5 часов, чтобы определить сферу интересов и придумать, в русло какой специальности её повернуть.

Какую профессию выбрать, чтобы через 10 лет она была востребована?

Нет специальности, про которую можно было бы со 100-процентной уверенностью сказать, что она не исчезнет. Первые кандидаты на вылет — бухгалтеры, продавцы, журналисты: их работа будет роботизирована. Та же участь ждёт таксистов и курьеров, на горе родителям, которые лишатся замечательной страшилки для нерадивых детей.

Что же делать? Осваивать не знания, а умения. Раньше образование строилось вокруг hard skills (жёсткие навыки): выучить годы жизни Пушкина, теорему Пифагора, валентность атомов. Теперь, когда любую информацию можно загуглить, на первое место выходят гибкие навыки (soft skills): креативность, нестандартное мышление, умение коммуницировать, эмоциональный интеллект. Это база, благодаря которой будет легко адаптироваться к меняющейся реальности.

Подсказка 1: изучи «Атлас новых профессий», чтобы понять, что может быть востребовано в интересных тебе сферах через несколько десятилетий.

Подсказка 2: перспективные направления — робототехника, IT и программирование, инновационная медицина и биотехнологии, агротехнологии, искусственный интеллект.

Что делать, если вы разочаровалась в университете?

Это раньше слова «она бросила учёбу!» были позором для всей семьи и ставили клеймо на человеке. Теперь вовремя признавшим ошибку можно только поаплодировать.

Самым логичным и экологичным будет перевод на другой факультет в том же вузе. Не бойся взять Gap Year — год академического отпуска. По данным Американской Gap-ассоциации, выпускники после такой паузы показывают учебную продуктивность выше по сравнению с остальными. В это время можно пройти стажировку по интересной тебе специальности, устроиться волонтёром или путешествовать.

Не готова резко что-то менять? Воспринимай университет как площадку для завязывания полезных контактов. Уже с 3−4-го курса можно начинать подработку в интересной тебе сфере, и к концу учёбы у тебя будет образование в одной области и опыт работы в другой — что тоже отлично.