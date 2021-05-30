В воскресенье, 30 мая, в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» принимал дома ФК «Ислочь» (Минский район). Матч закончился победой случчан со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Городской» (Слуцк).

В первом тайме хозяева поля открыли счёт на 34-й минуте встречи. Стефен Альфред (нападающий ФК «Слуцк») реализовал выход один на один с голкипером «Ислочи». Этот гол был единственным в первом тайме.

Во втором тайме случчане удвоили преимущество на 76-й минуте матча. Дублем отметился Стефен Альфред, который в очередной раз реализовал выход один на один с голкипером гостей. Гости отыграли один мяч в концовке встречи за 10 минут до финального свистка. Дмитрий Комаровский (нападающий ФК «Ислочь») получил мяч в штрафной площади от партнёра по команде и отправил в левый нижний угол ворот. Больше забитых голов в матче не было.

Таким образом, после финального свистка ФК «Слуцк» обыграл ФК «Ислочь» со счётом 2:1.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» поднялся с 13-й строчки на 12-ю.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт на выезде. В соперниках — ФК «Сморгонь». Следите за анонсом!