«Ислочи» не помог даже баян. «Слуцк» выигрывает в домашнем матче. Фото

Алексей Скрынников
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Ислочи не помог даже баян. Слуцк выигрывает в домашнем матче. Фото
Фото: Алексей Скрынников

В воскресенье, 30 мая, ФК «Слуцк» сыграл свой домашний матч против ФК «Ислочь». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу случчан. Смотрите фото с матча.

Один из болельщиков ФК «Ислочь» приехал на матч с баяном.
Эмоции слуцких болельщиков после забитого первого гола.
Некоторые болельщики предпочитают смотреть футбол за стадионом.

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