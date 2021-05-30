В 34 километрах от Слуцка, в Покрашевском сельском совете, расположилась деревня Павловка. «Кур`ер» съездил в маленький, окружённый сосновым бором посёлок, чтобы показать читателям, как выглядит этот уютный уголок.

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района
Фотографии: Александра Шагойко

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

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Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района

Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района Во сосновом, во бору... Как выглядит деревня Павловка Слуцкого района