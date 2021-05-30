Белорусские нотариусы проведут бесплатную консультацию граждан

1 июня нотариусы Минского областного нотариального округа проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий с участием несовершеннолетних.

Об этом «Кур'еру» сообщила Белорусская нотариальная палата.

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Участие в акции, приуроченной к Международному дню защиты детей, примут нотариусы нотариальных контор и нотариального бюро Минской области. В течение рабочего дня граждане, как при личном обращении, так и по телефону, смогут получить бесплатную правовую помощь по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат предоставления консультации.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary. by, в разделе «Найти нотариуса».

Контактный телефон: (8029) 382 09 18, Алексей Лозицкий.